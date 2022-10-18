陳時中防疫旅館剽竊說 黃珊珊不排除提告

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中日前指，無黨籍台北市長參選人黃珊珊稱防疫旅館為其發想出的講法是剽竊。黃珊珊今天表示，若有證據就拿出來，否則請收回此說法，不然法院見。

黃珊珊上午到萬華區直興市場拜票，媒體聯訪指陳時中日前說黃珊珊稱防疫旅館是她發想出的創新作為，這樣的講法是剽竊，是否不排除提告？

她表示，「剽竊」是很嚴重的指控，請陳時中收回這句話。針對防疫旅館發想一事，當時中央做的是集中檢疫所，是以政府資源徵用相關機構，但北市防疫旅館則是因應入境外國人自主防疫需求，經和業者協商媒合後，從無到有所創的，且台北市政府未出任何費用。

黃珊珊說，若陳時中能找到比北市府更早執行防疫旅館作為的相關證據，請他拿出來，「陳時中先生請你收回（剽竊說法），不然就法院見」。

媒體追問，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天表示，防疫旅館與其說是發想不如說落實執行，如何看中央是否聯合攻擊？黃珊珊指出，王必勝對相關過程應該相當清楚，他現在應該迫於無奈，必須當競選幹部，這部分實在蠻可悲的。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊在新書中表示，防疫旅館是她發想出的創新作為。民進黨台北市長參選人陳時中日前說，這樣的講法是剽竊，防疫旅館一開始是衛福部次長石崇良的構想。

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另外談到前立委黃義交昨天墜樓身亡一事。黃珊珊說，兩人半年前有見過面，他就住在自己擔任市議員的內湖區服務處對面，經常給予政策意見和國際情勢資訊，認為黃義交個性開朗且善於講笑話，人很好也很可愛，但以這樣的方式離開覺得很難過。（編輯：李亨山）1111018

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