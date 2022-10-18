劉建國批數位農業平台虛置 雲縣府：獲農民肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部18日召開記者會，指雲林縣政府建置數位農業行動平台，資訊落後、功能完整性待精進；縣府回應，平台設置用意是透過訂閱預警訊息即時接受推播，獲農民肯定，相關資訊持續更新中。（劉建國競總提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣18日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國競總今天批評雲林數位農業行動平台虛置，雲縣府則表示，平台設置用意是透過訂閱預警訊息即時接受推播，獲農民肯定，相關資訊持續更新中。

劉建國競選總部今天召開記者會，提出110年審計部雲林縣總決算審核報告，直指雲林縣政府建置數位農業行動平台，資訊落後、功能完整性待精進，以及平台瀏覽數低。

劉建國競選總部副發言人林昀蔚認為縣長張麗善執政下，根本不在乎雲林農業的發展，否則怎會連如此重要的數位平台都隨便交差了事。

林昀蔚指出，根據審計部110年度報告，此平台已建置地理資訊（GIS）圖台、農業儀表板、漁業儀表板及畜產儀表板等3項模組，但截至110年11月8日止，農業儀表板除了農產品產銷預警分析等部分項目是對接最新資料外，其餘項目均為農委會的108或109年度的昔日落後資訊，無法反映即時資訊給農民，才會造成瀏覽數低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲林縣政府農業處表示，此平台設置用意在於讓各鄉鎮市公所、農會、農民及相關從業人員，皆可透過訂閱預警訊息即時接受系統推播，輔助農產業資源相關決策，也獲得許多農民朋友肯定；相關資訊將持續更新，以供外界參考。

農業處強調，這幾年縣府在智慧農業投入相當多心力，與嘉義大學合作設置智慧綠色漁業產業園區、導入智慧冷鏈物流等，都是利用科技提升農業的具體作為；更首度在「2022智慧城市展」以智慧農業為主題獲得「智慧城市創新應用獎」，讓全國農漁村看見雲林農業發展的活力與多樣性。（編輯：陳仁華）1111018