黃義交辭世 親民黨：擇期舉辦追思禮拜

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（中央社記者王承中台北19日電）前立委黃義交17日墜樓送醫不治，親民黨今天指出，黃義交家屬表示，考慮黃義交淡泊自得的性情，決定不設置靈堂，未來按其信仰，於選後擇期舉辦追思禮拜。

黃義交17日墜樓送醫不治。親民黨今天發布新聞稿指出，親民黨主席宋楚瑜內心感到十分震驚、難過與不捨，在第一時間就向其家屬和女兒表達慰問及哀悼之意，同時也指示黨內同志協助後續喪葬事宜。

親民黨指出，據黃義交的家屬表示，考慮黃義交淡泊自得的性情，決定不設置靈堂，未來按其信仰，於選後擇期舉辦追思禮拜，讓懷念黃義交的朋友一起為其禱告祝福，主要的籌備工作將會有教會的弟兄姊妹幫忙。

親民黨指出，關於家屬表達想做一本黃義交的生平紀念集，親民黨將全力協助。

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親民黨表示，黃義交是宋楚瑜在省長任內的得力部屬，也全程參與親民黨創黨，曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，是黨內耀眼政治人才。黃義交卸任立委後，仍不斷吸收新知，常提供國際新聞與評論給宋楚瑜參考。在政治這條路，黃義交的認真與專業是令人無法忘懷的典範。（編輯：郭無患）1111019

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