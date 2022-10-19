更多編輯台推薦新聞：
艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

劉建國陣營批張麗善花錢如流水 多項政績卻吊車尾

2022/10/19 16:33（10/19 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨雲林縣長參選人劉建國競總發言人林廉貴（右）19日與同黨縣議員蔡岳儒（左）、蔡孟真（右2）、江文登（中）和周秀月（左2）舉行記者會，指雲林縣長張麗善為美化政績大玩數字遊戲，並以多家雜誌調查指數和主計處等單位公布數據佐證；縣府截至下午4時尚未對此發表相關回應。中央社記者姜宜菁攝 111年10月19日
民進黨雲林縣長參選人劉建國競總發言人林廉貴（右）19日與同黨縣議員蔡岳儒（左）、蔡孟真（右2）、江文登（中）和周秀月（左2）舉行記者會，指雲林縣長張麗善為美化政績大玩數字遊戲，並以多家雜誌調查指數和主計處等單位公布數據佐證；縣府截至下午4時尚未對此發表相關回應。中央社記者姜宜菁攝 111年10月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天開記者會說明雲林縣近4年接受中央挹注，比前任縣長多了355.2億元，但雲林縣多項政績吊車尾，直指縣長張麗善花錢如流水、執政不力。

對此，截至下午4時，雲林縣政府尚未回應。

劉建國競選總部發言人林廉貴與民進黨雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、江文登和周秀月召開記者會，痛批張麗善玩弄數字遊戲，記者會上提出多家雜誌調查指數和主計處等單位公布的數據佐證。

周秀月指出，從民國104到108年李進勇擔任雲林縣長時，中央一年平均經費新台幣275.7億元，而張麗善在108年擔任縣長後，一年平均經費364.5億元，相較之下，張麗善每年均增加88.8億元，4年合計足足多了355.2億元經費可運用。

江文登也說，張麗善從108年到110年還債32億元，但今年元月至9月還了33億元，他質疑張麗善為了美化政績玩數字遊戲，到底錢從哪裡來，應向縣民說清楚。

蔡孟真以嘉義縣4年打造6個產業園區，反觀張麗善近年任內有何重大建設，雲林連一個產業園區都沒有。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡岳儒強調，中央經費增加，雲林縣人口在3年內從68萬減到66萬；雲林14到29歲青年失業率高過全國，另外教育預算編129億，主計處考核評比卻是全國最後一名；康健雜誌健康城市大調查，雲林也倒數第一。

蔡岳儒認為，張麗善4年來多了355億元經費，扣掉還債65億元，剩下近290億元，但只看到縣府辦了一大堆活動，送車、送平板等大獎，把人民納稅錢亂花。（編輯：陳仁華）1111019

張麗善
西螺福興宮揪「姊妹」會香 11/10起駕古香路祈福 劉建國批數位農業平台虛置 雲縣府：獲農民肯定
蔡岳儒
雲林三校聯合演唱會提前 縣府：結合迎新
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族