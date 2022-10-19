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祭祀公業派下員性平案 人權會：國家應消除歧視

2022/10/19 17:32
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（中央社記者賴于榛台北19日電）憲法法庭昨天對祭祀公業派下員性別平等釋憲案進行言詞辯論。國家人權委員會委員紀惠容昨天代表陳述時指出，女性即使有共同承擔祭祀事實，也無法享有派下權，國家應負起消除歧視現狀。

人權會指出，陳純美及許金賀等7人為爭取女性及其子孫享有祭祀公業派下權，針對祭祀公業條例第4條規定及釋字第728號解釋內容，依法聲請憲法法庭作成判決，憲法法庭昨天進行言詞辯論．

人權會由紀惠容及委員蘇麗瓊，以鑑定機關身分應邀出席並提供鑑定意見，今天發布新聞稿說明內容。

2名委員共同指出，依據「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」及憲法增修條文，國家應負起積極消除性別歧視及促進兩性實質平等義務，台灣是CEDAW遵約國，應採取一切措施，消除並制止基於法律、宗教或習俗而生的任何男女不平等偏見、習俗。

紀惠容指出，祭祀公業條例第4條，將原先台灣的民事習慣直接賦予法律強制力，並對女性作出不利的差別待遇，女性即使有共同承擔祭祀事實，也無法享有派下權，這種差別待遇無論是社會傳統事實，還是法律強制所造成，國家應負起消除這種歧視女性與不合理的現狀。

紀惠容說，歷任大法官勇於破除傳統父權窠臼，透過釋字第365號、410號、452號認為民法親權行使、夫妻財產制、夫妻住所等規定違反憲法保障婦女地位平等，進而促成民法修正，都是去除傳統父權思想，促進男女平權的一大進步。

她表示，但釋字第728號，覺察到祭祀公業條例第4條法律效果，會造成性別不平等的現實，卻以「非出於恣意」包裝並合理化現實存在的性別歧視與不合理。

紀惠容說，人權會建議，國家負有義務應採取一切適當措施消除並制止基於法律、宗教或習俗而生的任何男女不平等偏見、習俗，期許在大家的共同合作及努力下，台灣朝性別平等之路更靠近。（編輯：黃國倫）1111019

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