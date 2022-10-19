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林佳龍：溪北捷運成龍骨 讓新北蛻變

2022/10/19 23:12
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（中央社記者王鴻國新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚接受「館長」陳之漢的網路節目專訪表示，新北要有溪北捷運，就像一條龍骨把6條捷運串連起來，才能讓新北蛻變，建立新都心。

林佳龍接受專訪時首先對於過去擔任公職的經驗和訓練，運用在新北市上，台北、新北都有本位主義也會抗爭，中央又不同政黨，所以產生首都圈運作最大的問題，就是協調和整合，這剛好也是他的專長。

林佳龍也提出雙港六星計畫，讓新北要有首都圈的大格局，要翻轉軸線面向全世界，主動當軸承串連台北、基隆、桃園，帶動1000萬人口發展。

他說，新北要用國土改造的高度來真正讓首都圈小孩轉大人，捷運不要都進出台北市，要有新北的「龍骨」當主幹線，以板橋為中心，把三重、蘆洲等地6條捷運串連起來。

他表示，溪北捷運一定要「中運量」、「立體化」，如果市府只用過去可在郊區的輕軌，將和平面汽機車交織，未來交通問題會很大。新北要做自己，才能蛻變，建立新的都心，和台北市成雙子星城，他希望讓新北升格又升級，轉骨成大都會，讓新北不只是睡覺的城市。

林佳龍也談到補助老人裝假牙等各項政見，尤其是大家會想要有自己的房子，所以透過都更讓房子供給增加、房價會下跌。像是設定地上權後，擁有對地上權的建物，住了10年後可以折舊賣給政府，「但你繳的租金我回饋給你、當成你的頭期款，有如儲蓄的概念」。

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林佳龍說，希望對手侯友宜在2022年底新北市長、2024年1月總統要2選1，侯友宜如果要已經準備去選2024，其實是跟韓國瑜一樣的狀況，所以到底會不會去選總統。這個向市民老闆應徵這份工作，如果給他機會「我會做滿」。「所以就不用浪費這張票了，新北市長就投給我」。

林佳龍說，希望鐵漢不要無情，包括「恩恩爸」等市民說要搬離新北市，希望讓委屈有辦法伸張，要有同理心，要讓政治有溫度。林佳龍也向侯友宜叫戰辯論，他說，可以安排辯論各出3題，讓館長來主持，互相辯論，來一場為了市民的友誼賽。（編輯：張芷瑄）1111019

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