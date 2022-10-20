鍾東錦訪北市府會 黃珊珊：正常交流別選舉操作

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（中央社記者劉建邦台北20日電）無黨籍苗栗縣長參選人、縣議長鍾東錦今天拜訪台北市議會及市政府。無黨籍台北市長參選人黃珊珊被問及鍾東錦訪北市府是否影響選情時說，這是議會間正常交流，別抹上選舉操作。

黃珊珊上午到木柵市場拜票後赴集應廟參拜，會前接受聯訪，關於鍾東錦將拜訪北市議會及市府，並擬與市長柯文哲同台，媒體報導恐被認為是「黑白配」及是否擔心影響後續選情的看法。

黃珊珊回應，經她了解，這是苗栗縣議會跟台北市議會交流活動，且會參訪北市府大數據中心及南門中繼市場，這是議會間正常官方交流，不是代表個人，北市府為地主，當然應該好好接待。

她接著說，北市府大數據中心跟南門中繼市場，向來都是各縣市長期會到台北市參訪地點，這部分不用特別抹上這樣選舉操作。

台北市萬華區昨晚發生槍擊案，疑幫派內鬨犯嫌自戕，釀1死4傷，包含1名員警。媒體詢問，黃珊珊事後有赴台大醫院關心員警，但因非副市長身分，是否會造成混亂？

黃珊珊說，昨天發生重大治安事件，是非常嚴重的事，她擔任北市副市長時有督導警政，相關員警都是她長期合作夥伴，所以昨天才去關心員警，是表達對警察的慰問，並未下車干擾作業。

黃珊珊被問及如何避免發生類似重大治安事件時說，台北市到目前為止重大犯罪事件破案率達百分之百，絕不姑息類似這樣行為，昨天是黑道私人尋仇，經警力壓制，犯嫌知道法網難逃，但最後結果卻是如此，還是很遺憾，且有警察受傷，譴責暴力絕不姑息。

萬華區發生槍擊案，原在上節目的柯文哲，接獲幕僚紙條離開現場，並趕往現場關心，媒體詢問，是否認為柯文哲處理槍擊案態度跟日前颱風來襲作法不同？

黃珊珊說，颱風天災是有SOP（標準作業程序），可預防及分層負責，但萬華槍擊案是重大治安事件，且有員警受傷，這件事很重要，柯文哲當然要到現場。

媒體詢問，黃珊珊昨天提到北市府關水門SOP，若通知民眾時間差不合理應補償，跟柯文哲態度不一樣？

黃珊珊表示，SOP在強降雨規定與颱風可能不同，所以要看是否為合理時段，北市已責成副市長彭振聲做整體檢討，若真只給民眾幾分鐘移動車輛的時間，的確會造成困擾，民眾可提國賠，市府就要審慎因應是否有補償必要性，重點還是要釐清責任。

媒體詢問民進黨台北市長參選人陳時中昨晚出席北市寵物商業同業公會的會員大會致詞時，因為一句「領養代替購買」失言的看法。黃珊珊今天表示，陳時中可能又尷尬中，她不在現場，不知道狀況所以也不用評論，重點在於她會創造友善動物城市。（編輯：李錫璋）1111020