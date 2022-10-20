更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

明池山莊變孤島派出所長坐鎮護遊客 分物資安撫人心成救援關鍵
社會

明池山莊變孤島派出所長坐鎮護遊客 分物資安撫人心成救援關鍵

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 政治

台股匯市震盪劇烈 政院：國際因素短期影響

2022/10/20 11:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北20日電）受國際金融市場影響，台灣股匯市震盪劇烈，行政院發言人羅秉成今天說，國內股匯市短期受國際因素衝擊在所難免，不過台股基本面良好，國安基金也已進場護盤，財經部會密切注意國際金融市場變化。

面對近日台股波動，羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，國內金融市場短期受到國際衝擊影響波動，目前國安基金已經進場，也實施兩階段提高放空成本，未來會密切持續觀察台股情形跟國際趨勢，隨時應變。

羅秉成也說，證交所已提出穩定股市4項措施，包含辦理上市公司法人說明會、業績發表會、鼓勵買回庫藏股，以及券商投信辦理投資講座：央行也對匯市方面提出4大對策因應，維持國內金融市場穩定，如建立場內外監理機制、提供國內金融市場流動性、備妥充沛的外幣流動性，以及掌握匯市供需，適時進場調節。

他表示，台灣股市基本面良好，受到國際情勢影響在所難免，相關部會皆有密切掌握動態，會即時因應處理。（編輯：潘羿菁）1111020

羅秉成
蘇貞昌確診 政院：症狀輕微、視訊處理公務 政院辦性別故事徵件比賽頒獎 籲破除性別刻板印象
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電金融回神 台股盤中跌幅收斂重返12800點