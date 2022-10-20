台股匯市震盪劇烈 政院：國際因素短期影響

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（中央社記者賴于榛台北20日電）受國際金融市場影響，台灣股匯市震盪劇烈，行政院發言人羅秉成今天說，國內股匯市短期受國際因素衝擊在所難免，不過台股基本面良好，國安基金也已進場護盤，財經部會密切注意國際金融市場變化。

面對近日台股波動，羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，國內金融市場短期受到國際衝擊影響波動，目前國安基金已經進場，也實施兩階段提高放空成本，未來會密切持續觀察台股情形跟國際趨勢，隨時應變。

羅秉成也說，證交所已提出穩定股市4項措施，包含辦理上市公司法人說明會、業績發表會、鼓勵買回庫藏股，以及券商投信辦理投資講座：央行也對匯市方面提出4大對策因應，維持國內金融市場穩定，如建立場內外監理機制、提供國內金融市場流動性、備妥充沛的外幣流動性，以及掌握匯市供需，適時進場調節。

他表示，台灣股市基本面良好，受到國際情勢影響在所難免，相關部會皆有密切掌握動態，會即時因應處理。（編輯：潘羿菁）1111020