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外交部：台強化不對稱戰力 不評論台美生產武器報導

2022/10/20 12:19
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（中央社記者黃雅詩台北20日電）日媒報導，美國拜登政府正考慮與台灣聯合生產武器。外交部今天表示，台美對如何強化台灣不對稱戰力一直有密切討論，但外交部對相關報導並無細節可以分享，也沒有進一步評論。

日經亞洲（Nikkei Asia）19日引述3名知情人士指出，拜登政府正考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫，以提升美國設計武器的產能、加速移交，並強化對中國的嚇阻力。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，台美安全合作夥伴關係十分堅實，美國歷任政府也一再重申基於「台灣關係法」及六項保證的對台安全承諾；雙方對如何強化台灣的不對稱戰力一直有密切討論，但外交部針對相關報導沒有進一步評論。

歐江安表示，拜登政府上任以來，延續近年來對台軍售常態化的政策，已6度宣布對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視。

歐江安表示，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有充分的自我防衛決心，政府也會持續與美國合作，強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防、捍衛國家安全。（編輯：郭無患）1111020

歐江安
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