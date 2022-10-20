海巡署因應中國民兵船威脅 外島離島列勤務重點

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海巡署副署長許靜芝20日表示，中共民兵船在海域灰色地帶的威脅一直都存在，目前已將外島、離島列入勤務重點。圖為海巡署新造35噸巡防艇PP-3507艇。（海巡署提供）

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（中央社記者賴于榛台北20日電）海洋委員會海巡署副署長許靜芝今天表示，中共民兵船在海域灰色地帶的威脅一直都存在，目前已將外島、離島列入勤務重點，並調派船艦做適當因應，也有擬定應對作業流程。

海委會今天在行政院會報告「強化海域執法」，行政院發言人主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中指出，海委會近年來積極執行查緝槍毒偷渡、嚴防非洲豬瘟，及加強取締中國船舶違法盜砂等工作，成效卓著。

蘇貞昌說，海委會今年前3季查獲毒品量超過6600公斤，超過去年整年數量；3年多來執行船舶檢查超過780多萬艘，防堵近3萬件肉製品入境。

在捍衛海洋權益方面，蘇貞昌表示，台灣近5年來已驅離6000多艘、查扣230多餿中國漁船，而為打擊中國抽砂船越界盜採砂石，破壞台灣海洋環境與自然生態等惡行，政府修正「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」及「土石採取法」，透過加重處罰與多管齊下，大幅減少違法抽砂情形。

羅秉成補充說明，修法前，很多中國抽砂船個案以易科罰金居多，容易讓僥倖之徒認為抽砂成本低、獲利高，甚至也有拍賣的抽砂船還回流到中國情形，修法後大幅度提高刑責，看來已有遏止效果。

他也拿出數據指出，民國109年是驅離越界中國抽砂船的高峰期，當年驅離艘次3422次，加強相關驅離與修法後，110年起驅離次數下降至339次，今年截至9月則為89次，將持續監控。

此外，對曾有民眾指稱中國越界漁船上有民兵、武警，可能是假漁船一事，許靜芝在院會後記者會表示，中共民兵船在灰色地帶的威脅一直都存在，目前已將相關外島、離島列入勤務重點，並調派船艦做適當因應，也有應對作業流程。

他說，目前為止中國越界漁船沒有進一步產生威脅，還在可控範圍，且在今年中國軍演後也沒有越界情形。

至於台大研究船「新海研一號」9月底在台灣東部海域遭日本海上保安廳艦艇干擾一事，許靜芝說，目前科研活動都正常執行，雖然過程中彼此活動有受到影響，但不至於有對峙或是緊張情勢。

外交部次長俞大㵢日前在立法院曾說明，有向日方提出抗議，但那是台日雙方有點重疊的海域，台灣一直在主張權利，日方也有其主張，台灣船繼續在該海域作業，因此常發生這類事情。（編輯：林淑媛）1111020