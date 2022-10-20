試院訂定國防法務官考試辦法 廣納法律專業人才

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（中央社記者陳俊華台北20日電）國防部為辦理國防法律事務，得置國防法務官。考試院會今天通過訂定國防法務官考試辦法，以廣納優質法律專業人才，提升國軍整體法律專業質量，並開放一般大學畢業生都可報考。

考試院透過新聞稿表示，這項考試非屬公務人員考試，國防法務官是以軍官身分任用，因此，考試錄取人員如為後備役軍官、未具現役或後備役軍官資格者，須依國防部規定辦理志願入營或入伍，取得現役軍官任職資格，才可接受國防法務官專業訓練，經專業訓練成績及格後，由國防部報請考試院發給考試及格證書，並由國防部分發任用。

考試院表示，依陸海空軍軍官士官任職條例第3條之1規定，國防部為辦理國防法律事務，得置國防法務官。考試院會今天通過訂定國防法務官考試辦法，這項考試開放一般大學畢業生都可報考，應考學歷資格條件原則上參考律師、司法官考試。

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考試院指出，依現役軍官、後備役軍官、未具現役或後備役軍官3種身分，分別訂有年齡限制，例如未具現役或後備役軍官資格者，限20歲以上、32歲以下。

考試院說，這項考試分二試舉行，第一試為筆試5科目，第二試為口試，筆試應試科目與司法官、律師考試第二試多數相同，包括憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法、陸海空軍刑法與軍事審判法、國文（作文）與英文。第一試錄取者，須在國防部指定的國軍醫院辦理體格檢查合格，才可參加第二試。（編輯：郭無患）1111020