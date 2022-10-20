國安局汰換老舊特勤維安狙擊槍 估明年可取得

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）國安局向英國採購狙擊槍因未獲輸出許可而解約，國安局長陳明通今天表示，與英國交易破局是因疫情，絕非因英國畏懼中國壓力；國安局10月7日已重新開標，相信明年可順利取得所需狙擊槍。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，國安局長陳明通、3位副局長柯承亨、陳進廣、劉復興列席備詢；多位朝野立委關切特勤中心更換狙擊槍一案。

國民黨立委溫玉霞指出，特勤中心配備的M24狙擊槍使用20年，過於老舊、急需汰換，擬購買英國製的先進狙擊槍，但遭到英國外交部因中共因素拒絕核發輸出許可。

陳明通答詢時澄清說，英國那麼大的國家，怎麼會因中共就不輸出，「這個又不是核子彈、原子彈」，是因為疫情關係導致延遲，等英國可以出貨時，已經超過合約期限，國安局因此跟英國解約，現在已經重新開標，整件事是一場誤會。

國安局官員補充說明，民國110年購買的那2套槍是因疫情影響解約，111年採取跟112年預算合併一次採購，在10月7日已完成開標，每年度各2套，共計4套，預計10月20日會進入最有利標開標審查。至於得標廠商仍是英商或其他廠商，國安局表示，審查過程中無法透露。

民進黨立委林淑芬質疑，針對同一狙擊槍標案，國安局9月30日才流標過一次，10月7日重新開標會決標嗎？短短一週內從流標到決標，國安局做了什麼來解決問題？

林淑芬表示，狙擊槍採購案前2年都有決標，卻因無法取得輸出許可導致交易失敗，少數幾套狙擊槍又非重型火力，國安局說英國是因「疫情因素」無法輸出，令人感到不可思議。

國安局官員答詢重申，目前採購進度順利，請立委放心。林淑芬回應，不是她不放心，是特勤中心那些被迫使用老舊狙擊槍的人不放心，隨時都要擔心發生膛炸。（編輯：謝佳珍）1111020