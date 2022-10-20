首間公辦公營長照啟用 蔡總統：這只是起點

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）全國首間公辦公營綜合長照機構今天正式揭牌，可提供73床住宿型長照及16人日間照顧。總統蔡英文說，盼成為跨部會合作典範，這只是個起點，將努力讓長照據點更綿密、服務更到位。

落實「長照2.0服務在厝邊」，衛生福利部與交通部合作，利用台北市南港郵局3到5樓節餘空間，打造全國首家公辦公營「南港綜合長照機構」，擁千餘坪空間且鄰近三鐵共構的南港車站，可提供73床住宿型長照及16人日間照顧服務，是「長照服務法」上路以來，全國第1家跨部會合作長照機構示範點。

蔡總統今天主持揭牌儀式致詞時提到，就任總統後，常到住宿式機構拜訪長者，發現不少長者所住的機構離家很遠、甚至跨縣市，親人要探望相當不方便，對長者來說也是陌生環境，認為應發展分散式且接近社區的長照機構。

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蔡總統說，今天是政府推動長照政策上很重要的里程碑，這只是個起點，未來政府會更努力盤點可利用的空間，讓長照據點更綿密、服務更到位。

衛福部次長王必勝簡報指出，秉持「住得到、付得起、很舒適、在附近」4大原則尋覓合適地點，感謝中華郵政當時第一時間跳出來提供空間，目前衛福部核准設置長照機構的地點有56處，遍及全國各地，未來將可提供6000多床，嘉惠更多在地長輩。（編輯：陳政偉）1111020