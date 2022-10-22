楊鎮浯競辦小三通復航連署 陳福海簽名響應

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣長楊鎮浯競選連任辦公室今天啟動小三通復航連署行動，主要對手前縣長陳福海也前來簽名。楊辦樂見陳福海連署，並呼籲陳福海將個人私利擺在一旁，共同爭取小三通復航。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，金門與廈門小三通已暫停近3年，楊辦上午在東門市場辦理復航連署，約有500人響應，其中包括陳福海。

陳福海隨後在臉書上表示，上午到東門市場拜票，路過看到「金門小三通立即復航」連署活動，以實際行動支持，參加立即復航連署。陳福海說，小三通是金門各行各業經濟重要來源，他和大家一樣都希望陸委會能同意早日復航，造福人民。

此外，金門家戶信箱今天幾乎都被一張標題為「小三通斷航及復航之謎」的文宣塞爆，文宣下方以極小字註明「金門發展與監督縣政聯盟」。內容引用交通航港局數據列出小三通停航後，船商的費用補助高達新台幣1.6億餘元，並表示，「楊家族是金門最大的船商」，小三通因疫情停航、紓困條通過後，船商只要停止營運，就可獲得高額補貼，並指「船公司可以躺著領補助款？為什要支持復航呢？」

楊鎮浯競選連任辦公室發布新聞說明，2020年1月，疫情初期民心恐慌之際，楊鎮浯提出小三通減班的建議，就是保留疫情回穩復航復班的彈性；但疫情加劇，楊鎮浯最後籲請中央關閉國境小三通停航。陸委會隨即在2月8日宣布金馬小三通自2月10日起暫時關閉。

楊辦表示，當年中央紓困預算直至2月中下旬才確認通過，事實勝於雄辯，相信鄉親不會被這類刻意惡質抹黑的言論引導。楊辦說明，近期疫情緩解，陸委會主委邱太三於立院答詢時明確指出，在楊鎮浯等人拜會陸委會爭取小三通復航之後，另有1名「重量級參選人」，建議暫緩小三通復航。

楊辦總幹事陳向鑫指出說，符合相關條件的人，鄉親都很清楚是誰，如今卻以黑函轉移鄉親注意力，實為魚目混珠，何況受疫情影響的產業各項補貼政策，是由中央統一規劃辦理執行，不容能抹黑或栽贓。

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陳福海昨天接受中央社記者專訪時表示，「若小三通恢復，航商就無法領取到補助，到時誰的損失最大？想一想就知道到底是誰在阻撓小三通復航」。金門發展與監督縣政聯盟發布的黑函今天滿天飛，楊辦表示，將委由法律團隊針對發送者和製作者，逕行告發。

陳福海幕僚何國楚今天受訪表示，金門發展與監督縣政聯盟與服務處無關，可能是陳福海的支持者或好友所屬的團體。何國楚並說，陳福海今天到東門市場拜票、殯葬所參加公祭，同時拜訪幾名老友。（編輯：謝雅竹）1111022