陳時中談關水門作法 黃珊珊：不符比例原則

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）民進黨台北市長參選人陳時中說，若他當選市長，若堤外有人車，絕不關水門。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，什麼事情都有比例原則，她不會用不關水門方式處理。

黃珊珊上午出席民眾黨台北市議員參選人陳思宇競總成立大會，媒體會前聯訪詢問如何看陳時中昨天談及颱風尼莎災況，若人車都還在外面就關水門放給它淹說不過去，若他當選，絕不讓這種事再發生。

她認為，什麼事情都有比例原則，水門是攸關大台北地區所有市民的生命財產安全，若有人在河堤內，一定有方法讓他們出來，而不會是用不關水門方式處理。

黃珊珊指出，像這次災情的確有人受困，當天是用其他方式引導他們從可以出來之處脫困，但若用不關水門方式卻造成北市其他區域受影響，這件事比個人受困狀況更嚴重，完全不符合比例原則，陳時中應該不太了解什麼時候關水門是有相關規範，若不懂則應搞清楚再說。

媒體追問近來醫師法修法附帶決議大開「波波牙醫」後門，外界質疑時任衛福部長的陳時中雖表態反對附帶決議，但對實質內容卻始終閃躲，似乎大打模糊仗。

對此，黃珊珊表示，公平正義是台灣最重要的標準，此事以前有相關規範，若陳時中任內放寬要說清楚，但現在又說反對，難道先前是一場誤會嗎？大家是在抗議假的嗎？呼籲「一人做事一人當」，請他清楚說明此政策是怎麼一回事，國家要走什麼方向應先說明清楚前提，才能決定政策怎麼做。

由於年度台北客家義民嘉年華活動今天登場，台北市長柯文哲、黃珊珊、陳時中和國民黨台北市長參選人蔣萬安都一同出席，媒體問是否要搶客家票？

黃珊珊說，自己之前是客家文化基金會董事長，從事客家事務已3年，先前擔任市議員時也每年參加此活動，何時需要用搶的。

談到近來國民黨北市議員們頻找前高雄市長韓國瑜站台，以及民進黨立委高嘉瑜認為北市基本盤仍藍大於綠，蔣萬安可以躺著選，媒體詢問相關看法。

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黃珊珊表示，韓國瑜站台是加分或扣分，應問台北市民；另，基本盤說法就是又還想要再回去藍綠對決，但這次選舉不就是要用能力超越藍綠。

媒體最後問到，黃珊珊選情恐牽動民眾黨小雞（市議員）選情或民眾黨未來發展。對此，她說，最重要的是大家都要先爭取台北市民的認同，這次選舉希望讓台北成為非藍非綠的非戰區，中間選民現已算非常穩定在做選擇，要讓更多人理解這次選舉不是藍綠的問題、而是能力問題。（編輯：張銘坤）1111023