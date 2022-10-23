林佳龍：若當選成立運動局 推全民競技運動產業

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，期待當選後成立新北市政府運動局推廣全民體育、運動競技、與相關運動產業發展。新北市有廣大腹地與好山水，適合推廣運動維持市民健康。

林佳龍今天上午前往永和區福和橋下，出席「第50屆永和人人健行活動」，與參與健行的市民問好，也一起做暖身操，鼓勵大家多運動，不僅身體健康、也可帶來更快樂的人生。

林佳龍接受聯訪時表示，新北市有山有海、有廣大腹地，新北市民的健康非常重要，希望新北市未來能成立運動局，投入更多資源、人力、預算，以推廣全民體育、國際競技，促進運動產業發展。

林佳龍說，他擔任台中市長時就新成立運動局，在交通部長任內推動觀光活動，著重與體育運動有關的各種競賽、及國際型的活動。他也教育部長潘文忠溝通，協調將攀岩項目納入中華民國全國運動會、以及全民運動會的項目。

林佳龍隨後前往鶯歌區參加他與市議員參選人卓冠廷聯合競總成立，他表示，選戰進入最後1個月將全力衝刺，將與市議員參選人共同組織選戰隊形，另也將與立委及全黨動起來，當成林佳龍的分身，以團結催出選票。他說，團結的民進黨才會讓新北市大翻新。

接受聯訪時，林佳龍也呼籲市長侯友宜要多關心「恩恩」爸爸的心情，要為選民哽咽，傾聽心聲找出真相，心中要有人民，不然會被看破手腳。

林佳龍站台致詞時，推崇卓冠廷在台中市政府擔任新聞局長的成就，以及卓冠廷的妻子前立委洪慈庸的努力；希望鶯歌人要全力支持自己的子弟，不要分票，讓卓冠廷當選後「一人當選兩人服務」。

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對於地區的發展，林佳龍說，新北市為城鄉差距大的大都會，需要有首都圈的廣域治理的視野與格局，不能只有停留在台北縣時期的衛星城市的角色。他希望要讓新北大翻新，成為台灣最佳的直轄市，領導台灣走向世界。

林佳龍說，新北市土城、樹林、三峽、鶯歌地區要交通、產業、觀光、社福大翻新，透過捷運、快速道路的興建與延伸讓交通翻新，讓首都圈有產業園區，引進轉型的新工業與智慧產業，以擴大就業機會，提升經濟發展。（編輯：張銘坤）1111023