楊文科峨眉聯合競選服務處成立 允福利只增不減

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）爭取連任的新竹縣長楊文科今天在峨眉鄉成立聯合競選總部，他向民眾報告過去4年政績，允諾未來續發老人年金、新生兒營養補助、免費營養午餐等，社會福利只增不減。

楊文科今天與縣議員參選人王辰翔、峨眉鄉長參選人王增忠共同成立峨眉鄉聯合競選服務處，支持者到場高喊「凍蒜」，展現藍軍團結氣勢。

楊文科致詞表示，「商業週刊」日前發布「地方財政治理調查」，新竹縣獲非六都縣市的「減債王」，與最不依賴中央而積極自籌財源的「賺錢王」，加上連4年獲財政部評比非六都縣市的「招商王」。

楊文科說，他和縣府團隊招商引資、築巢引鳳，也透過10年財務計畫開源節流、轉貸減息等，還債新台幣135.75億元，大幅降低縣府負債金額至79.67億元，不讓債留子孫。

楊文科指出，減債同時，竹縣的社福金額仍創新高，除了老人年金，今年起增加發放1萬元敬老禮金，另外還有老人免費健康檢查、敬老愛心卡等福利都有升級。

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楊文科說，若順利連任將持續發老人年金、新生兒營養補助、免費營養午餐等，各項社會福利金額只會多、不會少。上任至今各項數據表現亮眼，依此基礎展望未來，好的建設要繼續完成和推動，希望民眾繼續支持。

楊文科舉出近年在峨眉鄉的政績，投入經費包括交通建設8.08億元、安心家園4.53億元、社福關懷1.82億元、觀光文化1.62億元、教育扎根4066萬元，他呼籲民眾支持國民黨提名的鄉長參選人王增忠、議員參選人王辰翔，讓峨眉建設與福利延續。（編輯：張銘坤）1111023