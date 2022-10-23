體育界後援會成立 陳其邁：攜手再創運動城市高峰

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市長陳其邁體育界後援會今天成立，陳其邁說，市府已陸續闢建運動中心，明年會再增加體育預算，選手培訓等費用也會倍增，希望大家攜手再創運動城市高峰，一起再拚4年。

陳其邁體育界後援會今天成立，陳其邁出席致詞表示，高雄目標興建14個運動中心，已有5座開始使用，其餘陸續動工；體育預算今年比去年增加39%，明年會再增加，對於選手相關培訓費用，明年也會倍增。

陳其邁指出，過去比賽交通補助，多只有台鐵、客運，他上任後，增加高鐵補助；另市府也爭取職業球隊到高雄，而優秀選手在結束選手生涯後，也協助無縫接軌到各運動產業發揮所長，負起培育下一代運動選手的工作。

陳其邁說，自己還要努力打拚，並需要所有後援會、體育界先進和他一起努力，攜手再創運動城市高峰，再拚4年。

擔任陳其邁體育界後援會總會長的高雄市體育總會理事長許文宗，曾在前市長韓國瑜執政時擔任運發局長。許文宗致詞表示，高雄市在過去各項競賽都有很好成績，但最近1、2年稍有退步，檢討因素很多。

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許文宗說，在高雄體育界服務幾十年，碰到很多市長，他發現陳其邁是最支持體育團隊的市長；陳其邁也多次提及推動市政不分黨派，因此在選戰關鍵時刻，高雄體育界應繼續挺陳其邁連任，讓陳其邁對市政能不分黨派做更多建設。

陳其邁今天選舉行程，除了出席體育界後援會成立大會，也參加民進黨高雄市議員鄭孟洳、郭建盟的競選總部成立大會；晚間還將到桃園參加民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的醫界後援會成立大會。（編輯：陳仁華）1111023