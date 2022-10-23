赴屏東同鄉會 林佳龍稱是蘇貞昌會做事團隊成員

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（中央社記者王鴻國新北23日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席新北市屏東同鄉會會員大會時指出，屏東出人才，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全等，他也是蘇貞昌會做事團隊的成員。

林佳龍中午出席新北市屏東同鄉會時，獲得熱烈歡迎。他表示，屏東同鄉會是由蘇貞昌所創立，他也是蘇貞昌「衝衝衝會做事」團隊的成員之一，所以有一種回家的感覺。

林佳龍說，屏東人對台灣的貢獻很大，不論是蔡總統或蘇貞昌都希望新北市可以更好，例如前瞻基礎建設，在各縣市的競爭之下，新北市爭取到很多經費。

他表示，交通部曾編列新台幣200億元要蓋停車場，經在地立委的爭取下，新北市就爭取到40億元，要蓋23座停車場，但可惜的是到目前為止，完成招標發包的只有一半，所以希望鄉親能給他一個機會，在中央地方一條心下，讓升格12年的新北市能實質升級。

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林佳龍指出，新北市未來4年是關鍵的時刻，新北市要成為一個國際化的都市，就需要有國土規劃視野、產業經濟政策、宜居城市建設的新市長。

他說，新北市像是台灣的縮影，過去很多人到大台北地區追求人生的夢想，他這次參選新北市長，是代表出外打拚的人，要讓新北大翻新。希望每個從外地到新北市打拚的台灣人，都能把他當做自己人，一起讓新北大翻新。（編輯：戴光育）1111023