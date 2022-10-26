吳欣盈遞補立委 中選會頒發當選證書

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（中央社記者王承中台北26日電）台灣民眾黨立委蔡壁如請辭，職缺由新光集團第三代吳欣盈遞補，中選會主任秘書莊國祥今天前往民眾黨中央黨部頒發當選證書，由民眾黨秘書長謝立功代表領受。謝立功表示，相信吳欣盈很快就能上手，對她有信心。

台灣民眾黨立委蔡壁如日前因論文爭議，辭去立法委員職務，根據台灣民眾黨2020年不分區立委排名，預計遞補的是排名第7名吳欣盈。中選會20日公告，蔡壁如職缺將由吳欣盈遞補；遞補當選的立委，任期到第10屆立法委員任期屆滿之日為止。

中選會主任秘書莊國祥、中選會選務處處長謝美玲等人，今天前往台灣民眾黨中央黨部，頒發吳欣盈的當選證書，由民眾黨秘書長謝立功代表領受。

謝立功在受訪時表示，吳欣盈將在11月2日到立法院宣誓就職，且依黨內規定，立委是當然的中央委員，因此待吳欣盈宣誓就職後，也將接任民眾黨中央委員一職。

謝立功指出，為求能無縫接軌，這段期間黨中央、黨團都有跟吳欣盈進行聯繫，而吳欣盈之前也曾到國會去熟悉環境，相信很快就能上手，他對吳欣盈有信心。

由於吳欣盈擁有新光集團第三代的背景，遭質疑可能會與立委身分產生衝突？謝立功表示，當然一開始一定會有人質疑，但他相信吳欣盈會自己會拿捏、掌握好該有的份際，並扮演好立委角色。（編輯：黃國倫）1111026