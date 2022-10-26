共軍2023年犯台？ 顧立雄：沒有具體徵候顯示

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（中央社記者陳俊華台北26日電）國安會秘書長顧立雄今天說，目前沒有任何具體徵候顯示2023年會發生中共犯台的狀況；美國等西方國家應傳達清楚訊息，一旦中國發動對台軍事行動，不能排除西方國家軍事介入的可能性。

國安局長陳明通日前曾說，中國攻台有多個設想，過去評估中共完成軍事準備是2027年，後來有人提2025年，2023年的設想則可能是「以戰逼談」。

顧立雄中午接受網路節目「齊有此理」節目主持人王時齊專訪時說，會審慎以對任何可能的分析，目前沒有任何具體徵候顯示在2023年會發生類似狀況。中共20大之後要面臨的問題更多，經濟下滑、失業率上升，還有房市惡化、地方債務引發金融風險、動態清零等問題都需要解決，面對美中科技戰，科技自主也要努力。

顧立雄表示，在美中持續競爭下，具體研判中共對台恫嚇、混合戰、認知作戰、資安攻擊，以及經濟誘吸制裁、外交奪取有可能也會進行；但要說中共已經做好戰爭準備，現在當然沒有看到任何預警徵候狀況出現。

顧立雄說，會審慎面對未來5年到10年的不確定性，但大家必須要有一定的憂患意識，要加強防衛力量、決心，提升全民防衛力量，「讓中國知道我們不會屈服」。

顧立雄指出，在軍事面著重不對稱戰力的建構，傳統軍艦對軍艦、飛機對飛機，數量上台灣當然居於劣勢，但用小型、機動、致命、存活性高的武器，必須承受第一擊後，還有足夠的反制能力，這樣就會削弱中共侵台的能力與意志，這方面正加強努力。

顧立雄表示，同時應該運用民力，開始建構穩定社會秩序、衛生系統的韌性，加強情境式演練，將專業、能量實質建構起來。最近像是無人機產業，會盡量利用民間能量，盡快建置出來，跟美國方面也會有相關軍售。

顧立雄說，有人認為「抗中保台」是一種口號，但對他來講，保台是每天在面對的事，國安基本戰略就是維護中華民國主權，要讓世世代代都有選擇權利；保台是現實在發生的事，不管哪個政黨當家，都是刻不容緩要做的事。

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顧立雄表示，以美國為首的西方國家，都應該要傳達清楚的訊息給中國，中國一旦冒進、發動對台軍事行動，都不能排除西方國家軍事介入的可能性。王時齊追問，這是台灣跟西方國家的默契嗎？顧立雄說，從國安會角度來看，希望「介入」的這種可能性，不能被排除。

顧立雄指出，從現在來看，中國要先解決內部穩定問題，遠大於要在台海採取任何冒進行動，他認為還看不到中共急著處理對台灣的問題，「至少現在，以及未來兩、三年內」；但世界情勢變化快，台灣也要加強戰力建構，還需要一些時間，相信兩、三年內會看到一定成績。（編輯：林興盟）1111026