顧立雄：台半導體產業無可取代 全球會設法阻止戰爭

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（中央社記者陳俊華台北26日電）國安會秘書長顧立雄今天說，台灣的半導體產業在近10年、甚至一個世代內，都不可能被取代，除非全球要看著經濟崩解、中國也面臨重大傷害才可能發動戰爭，全球會設法阻止這種情況發生。

顧立雄中午接受網路節目「齊有此理」節目主持人王時齊專訪。顧立雄說，中共已經把「各表」拋諸一旁，「只有一國、沒有各表」；台灣必須認清現實，唯一方法就是要團結，增強防衛韌性，展現全民願為守護國土而戰的決心，就會產生嚇阻力量。

顧立雄說，從俄烏戰爭看出，不只烏克蘭受到摧殘，俄羅斯也因此受到打擊，戰爭沒有贏家；台海一旦有事，會造成全球經濟崩潰性影響，打人也會自傷，中國經濟將面臨重大傷害。

顧立雄表示，若從地緣政治觀點來看，台灣在第一島鏈前緣，中國打進台灣後，影響不會只有台灣，日本、韓國、菲律賓要怎麼辦、美國要退到哪？「關島還不只，可能退到夏威夷」。

顧立雄指出，台灣的半導體、資通訊產業是不可取代的，就晶片來講，不是台灣依賴中國，而是中國、全世界都依賴台灣。全球經濟相互連結，台灣的高科技產業不可替代、地緣政治產生全球性影響，希望讓習近平看到，要考慮到發動戰爭的代價。

至於台積電的優勢能延續多久，顧立雄說，在國安角度來看，台灣的半導體產業是完整生態系，近10年、甚至一個世代內，都不可能被複製、取代，對全球經濟表現具有無可取代重要性，即使台積電先進製程在某種程度被趕上，但重要性是無法被取代。

另外，顧立雄表示，從經濟安全角度來看，除非全球要看著經濟崩解、中國自己也面臨重大傷害，要到這樣不理性的程度，才可能發動戰爭，全球不但不會放任這種情況發生，全球都應該會設法阻止這樣的情況發生。（編輯：楊凱翔）1111026