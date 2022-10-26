漢翔研發新一代戰機 馮世寬曝進度

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（中央社記者賴于榛台北26日電）退輔會主委馮世寬今天指出，漢翔公司早已進行國軍10年軍機整建計畫，這項計畫包括新一代戰機，且已經過風洞試驗，外型、結構都已設計好，只剩下發動機及可變噴嘴。

榮民節將至，退輔會今天舉行慶祝成立68週年暨第44屆榮民節大會。

馮世寬致詞時表示，「國防自主」及「全民國防」的重要性；他說，台灣若沒有國防工業、沒有中科院、沒有漢翔，所謂的國防自主就都是虛無縹緲。

他說，IDF經國號戰機性能提升後，已經是國軍空戰主力，所有可掛載彈種皆由中科院發展完成，假如沒有中科院研發各項對空、對海、制陸武器，就不會有今天的IDF經國號戰機。

馮世寬表示，他在漢翔時期，曾與中科院去以色列跟南非考察，希望可以跟南非買無人機上面的鏡頭，也對以色列適合近戰的短程飛彈有興趣，同時覺得國外的六輪甲車便宜、性能又快又好，符合台灣機動作戰需要，但當時都還沒有返國，就被告知這些武器無法售台。

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馮世寬表示，幸好有中科院與漢翔，漢翔早就在做國軍10年軍機整建計畫，中間包括初教機、高教機以及新一代戰機；其中新一代戰機已經經過風洞試驗，外體結構設計也好了，只剩下發動機跟可變噴嘴。

馮世寬指出，事過快15年可以解密了，過去曾有機會派員赴俄羅斯學習相關技術，但俄羅斯只說台灣沒有國防工業、沒有國防供應商、沒有國防供應鏈，而戰機發動機不光是設計的問題，而是材質能否自行製作出來，這也是為何他永遠都記得要有全民國防的意識。（編輯：蘇志宗）1111026