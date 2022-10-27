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接見印尼國會訪團 總統盼擴大合作促進區域發展

2022/10/27 11:55（10/27 13:00 更新）
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總統蔡英文（右）27日接見「印尼國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團。圖中間為印尼國會台灣連線共同主席馬大倪，左為阿塞普議員。（圖取自總統府網頁president.gov.tw）
總統蔡英文（右）27日接見「印尼國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團。圖中間為印尼國會台灣連線共同主席馬大倪，左為阿塞普議員。（圖取自總統府網頁president.gov.tw）
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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天接見「印尼國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團。總統表示，過去6年來，台灣和印尼雙邊關係越來越密切，簽署20項合作備忘錄，在各領域持續深化交流。期待台印擴大合作，一起努力，促進區域繁榮與發展。

總統蔡英文上午由總統府秘書長李大維、外交部次長俞大㵢等人陪同下，在總統府接見印尼國會台灣連線共同主席馬大倪及夫人瓦辛媞（Siti Oniah Warid）、阿塞普（Asep Maoshul Affandy）議員等人。

總統致詞指出，這是全球疫情爆發以來，第一個訪問台灣的印尼國會訪團，並且是由跨黨派議員組成，格外具有意義。她感謝訪賓以行動展現對台灣的情誼，也讓台灣感受到訪賓對台灣印尼關係發展，充滿支持與期待。

總統說，過去6年來，台灣和印尼的雙邊關係越來越密切，雙方簽署20項的合作備忘錄，也在各領域持續深化交流。

她舉例，在農業方面，台灣和印尼於2016年簽署農業合作協定，共同設置農業示範區。未來，會共同推動糧食生產計畫，以及繼續鼓勵印尼青農來台灣實習，讓雙方農業合作持續提升。

總統並指出，在教育方面，台灣和印尼也於2018年簽署合作備忘錄，共同培養更多印尼技職人才。在這幾年的教育交流之下，印尼目前已經成為台灣第二大外籍學生來源國。

她提到，除了印尼學子來到台灣學習，現在也有超過24萬位印尼移工朋友在台灣一起打拚。未來，也希望跟印尼朋友擴大合作，在台灣或在國際場域上一起努力，促進區域的繁榮與發展。

總統說，看到印尼非常積極參與國際活動，扮演區域領導者的角色。像是印尼下個月將舉辦G20峰會，明年也將接任東協的輪值主席國。

總統表示，這幾年來，台灣推動新南向政策，印尼也是主要目標國之一。去年，台灣及印尼雙邊貿易額達到113億美元。期待台灣和印尼透過經貿等各面向的合作，持續提升雙邊關係，一起為世界做出更多的貢獻。

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馬大倪認為，台灣與印尼都面對相同的問題，包括疫情、氣候變遷、烏俄戰爭等國際議題，除了區域的作為，他認為更應該加強國際間的合作，因為每一個國家的問題，都會影響其他國家。

他期待加強與台灣的合作，讓更多印尼學生、農民與漁工來台學習更多技術，在台灣的印尼移工都能得到妥善的照顧，並希望台灣與印尼的年輕人能夠一起合作，透過合作讓世界更和平。（編輯：郭無患）1111027

影片來源：presidentialoffice
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