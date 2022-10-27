陳時中陣營推12任務 籲支持者助拉票、闢謠言

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民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊27日舉行「支援前線挺阿中，12任務動起來」記者會，競選總幹事吳思瑤（中）等人一字排開，邀請民眾即日起替陳時中拉票、宣傳政見、終結謠言。中央社記者陳昱婷攝 111年10月27日

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）投票日倒數1個月，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊今天公布12項任務，呼籲支持者加入社群，幫忙陳時中宣傳政見、拉票，並及時澄清謠言。

陳時中競選團隊下午舉行「支援前線挺阿中，12任務動起來」記者會，競選團隊總幹事吳思瑤及發言人林楚茵、莊瑞雄、林聿禪、莊均緯、羅浚晅、陳品潔一字排開，邀請民眾今天起替陳時中拉票、宣傳政見、終結謠言。

介紹完任務後，團隊成員各自拿起電話，示範打給親朋好友推薦陳時中。吳思瑤的拉票對象是「許久不見的朋友Peggy」，由於台北市長柯文哲的妻子陳佩琪英文名字也是Peggy，引發聯想。

吳思瑤會後接受媒體聯訪時連忙澄清，她只是剛好想到這名朋友，而且Peggy也是菜市場名，「沒有、沒有，完全沒有意有所指」；站在身旁的林楚茵補充，且這名朋友正在懷孕中。

另一方面，對於三立電視與TVBS電視台共同舉辦的「2022年台北市長選舉電視辯論會」準備狀況，吳思瑤說，陳時中行程繁忙，但團隊已安排在下週、行程空檔時閉關練習，預做準備。

吳思瑤指出，陳時中至今提出超過170項政見，團隊正努力從這些浩繁、多元的政見中精煉出重點，幫助陳時中在有限的辯論時間裡清楚呈現，還有許多來自各界的專業人士願意協助陪練，眾人提供一臂之力的成果將在辯論會當天展現。（編輯：方沛清）1111027