美台裔公務員被捕傳與海軍有關 邱國正：非軍方人員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北28日電）美國司法部近日指控美國國家海洋暨大氣總署一名僱員隱匿與台灣海軍接觸，國防部長邱國正今天受訪時說，有問過海軍，「他不是我們軍方人員」，也沒有與海軍接觸。

美國司法部指出，這名現年57歲、已入籍美國的朱逸飛（Yifei Chu，音譯），虛假陳述包括未披露與台灣海軍成員以及一家台灣企業廣泛接觸等，並試圖隱瞞仍是台灣公民的事實。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。邱國正會前接受媒體訪問前，針對此事做上述表示。

另外，媒體報導美國空軍大學（Air University）附設的中國航天研究院（China Aerospace Studies Institute）近日發布一份報告披露中國火箭軍的詳細部署。對此，邱國正表示，「200多頁，是滿詳細的」，代表美方在這方面有掌握。

美國總統拜登政府27日公布任內首份國防戰略，內容提及區域安全，還有關注台海和平及穩定。邱國正回應媒體詢問時說，美方言論影響力大，對於情勢判斷也都是有所本，「我們都予以尊重，也會做一個參考，很好的資料來源。」

針對中共8月對台軍演時飛彈飛越台灣上空，軍方第一時間未公布引發爭議。邱國正說，「我們大概1分多鐘就可以掌握到它可能落點、航高等等」，沒有刻意要隱藏什麼，沒有這種心態，後來因為日方公告了，國防部也將掌握情形對外說明。

邱國正表示，國防部並無抱著隱藏心態。他說，有很多事情的拿捏，該公布或不公布，要研判事情公布以後對工作會有怎樣影響，還有對於民心士氣的影響。

邱國正指出，建軍備戰是長久的工作，「不會因為外面一句話，我們就亂了套，絕對不會」、「我們國防的軍力，保持穩定，而且在穩中求進步」。（編輯：翟思嘉）1111028