蒲亭稱台灣是中國一部分 外交部抗議駁斥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北28日電） 針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天聲稱台灣是中華人民共和國的一部分等言論，外交部今天表達嚴正抗議，並對俄羅斯政府的不實表述予以嚴厲譴責。

外交部發布新聞稿指出，蒲亭出席第19屆瓦爾岱國際論壇（Valdai International Discussion Club）時聲稱，台灣是中華人民共和國的一部分，及西方近來試圖升級若干局勢，如烏克蘭戰爭及台灣周遭的挑釁行為。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與專制中華人民共和國互不隸屬；中共政權從未統治過台灣，對台灣不享有任何主權；政府歡迎與所有認同民主價值國家互動，也將堅持台灣前途必須由台灣人民決定，絕不會屈服中國極權政府發動脅迫。

外交部指出，俄羅斯非法入侵烏克蘭，全球民主國家一致譴責，蒲亭政府刻意以西方國家在台灣議題挑釁為由，混淆國際視聽，轉移侵烏暴行焦點，外交部再次強烈譴責俄羅斯違反聯合國憲章、以武力侵略他國的粗暴行逕，台灣也會持續支持烏克蘭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部指出，近來中國威權政府不僅變本加厲派遣超過千次軍機擾台恫嚇，更加強對台灣進行認知作戰，中共企圖迫害台海和平現況，吞台野心昭然若揭；中共政府才是真正的挑釁者，應與俄羅斯一起受到國際社會的譴責與唾棄。

外交部表示，面對中國長期對台灣蠻橫及無理的挑釁，台灣將持續與理念相近國家緊密合作、強化自我防衛能力、厚植國際友台力量、堅定捍衛民主自由的普世價值及以規則為基礎的國際秩序，維護印太地區的自由開放，以及全球的和平穩定。（編輯：張均懋）1111028