胡志強誇盧秀燕政績 蔡其昌：我比2人更好

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）前台中市長胡志強稱讚台中市長盧秀燕，再做4年會超越他13年的政績，讓台中變更好，對此，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，我做市長比胡志強、盧秀燕更好。

選戰倒數，爭取連任的台中市長盧秀燕今天晚上將在海線舉辦第2場造勢晚會，蔡其昌上午出席清水國中創校55週年校慶大會暨操場啟用儀式，並接受媒體聯訪。

對於胡志強稱讚盧秀燕，用媽媽的心照顧市民，做所有市民的媽媽，讓盧秀燕再做4年，8年的時間會超過他13年的政績，讓台中變更好。蔡其昌表示，拿盧秀燕跟胡志強比較，自己沒有任何的意見，但是蔡其昌做市長，一定比胡志強加盧秀燕好。

台中市神岡區一處工廠發生一起桶屍命案，日前盧秀燕受訪時曾表示「台中治安六都第一」，蔡其昌指出，實在不清楚盧秀燕在想什麼，實問虛答。媒體問的是台中發生桶屍案，就如同過去多起槍擊案件，盧秀燕只會轉移話題、推卸責任，沒有辦法針對問題來回答，或是只會說謝謝。

蔡其昌說，這樣的市長面對桶屍案，沒有展現態度，正常首長的態度應該是要快速緝查兇嫌、儘速破案，命案已經發生，盧秀燕卻還在做宣傳、包裝自己，難怪台中的治安一直不會好。

對於和美大橋開工蔡其昌並未到場，蔡其昌表示，爭取中央經費的過程，都是大力支持協助，但開工就不一定，自己是來解決問題、做事情的人。（編輯：郭諭儒）1111028