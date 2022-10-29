柯文哲效應遍及北竹苗 載舟覆舟動見觀瞻

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（中央社記者劉建邦、魯鋼駿、管瑞平台北29日電）兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲在台北市長、新竹市長選戰著力甚深，效應也擴及苗栗縣，但柯文哲人氣及爭議言行，讓選情有載舟或覆舟的討論，動見觀瞻。

台北市長選戰白熱化，曾作為柯文哲得力助手的無黨籍台北市長參選人黃珊珊能否當選，被外界視為檢驗柯文哲政績方式之一。

黃珊珊陣營人士不諱言，黃珊珊曾是台北市副市長，市政方面本來就會延續柯文哲過去施政；柯文哲也曾說，費盡千辛萬苦建立的政治文化和制度，需要有人延續和發揚光大，黃珊珊就是最好人選。

另一方面，當民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文遭質疑涉抄襲而委屈落淚時，柯文哲直言就像惡霸流氓要強姦女生，「女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人？」，而當高虹安遭遇資訊工業策進會案相關爭議時，柯文哲下令民眾黨員一起捍衛，都可看出柯文哲對高虹安的力挺。

黃珊珊及高虹安選情看漲，柯文哲也賣力輔選，支持者希望柯文哲政治能量及網路聲量能轉化為最實質選票，幫兩名參選人攻下百里侯灘頭堡。

此外，苗栗縣長選情在藍營分裂情況下更顯撲朔迷離，也難怪無黨籍苗栗縣長參選人、苗栗縣議會議長鍾東錦日前以市政交流名義與柯文哲同台時，格外引人注目。

民眾黨苗栗縣黨部榮譽主任委員馮啟彥告訴中央社記者，民眾黨未推派苗栗縣長參選人，各陣營如果有意參與民眾黨地方活動而接觸、尋求支持都歡迎，但民眾黨截至目前，未公開呼籲黨員或支持者投誰，立場是支持願為苗栗做事的人。

柯文哲在民眾黨內、外都有一定影響力，但以颱風尼莎豪雨引發台北市關水門的標準作業程序（SOP）爭議發言，及與鍾東錦的會面被媒體形容為「黑白配」為例，柯文哲的「快人快語」或爭議言行有時也可能成為參選人們「不可承受之重」。

黃珊珊陣營人士說，黃珊珊對柯文哲相關爭議發言不會「盲挺」，且能藉相關議題就事論事，不會淪於口水，這也讓黃珊珊打出個人形象，加深選民認知，但民眾黨台北市議員參選人需與黃珊珊合作拉抬選情，柯文哲發言較可能影響議員選情。

黃珊珊陣營人士表示，柯文哲對市政議題的說法是可能影響黃珊珊選情，但如果柯文哲回應方式正確，黃珊珊也會從旁幫忙辯護。

新竹市部分，民進黨新竹市黨部主委陳建名分析，當初高虹安以「市府實習生」身分進台北市政府「觀摩市政」，會讓選民聯想高虹安從柯文哲身上學到什麼？就近期觀察，高虹安因網路聲量而起，也受柯文哲爭議行為影響，兩者不可分。

此外，鍾東錦雖與柯文哲會面而獲媒體關注，但柯文哲一席「鍾東錦曾是坤輿掩埋場股東」發言，也讓鍾東錦陣營趕緊澄清，柯文哲不了解坤輿案，未經查證下可能一時說錯話。

至於民眾黨在苗栗缺乏「母雞」帶領情況下，柯文哲與鍾東錦同台，是否影響苗栗「小雞」選情？馮啟彥坦言，確實有部分黨員反映會擔心，但民眾黨在地方選舉 還是要走自己的路，黨部目前採開放態度，不會主導要投誰，在沒母雞情況下，各參選人可自己政治判斷。（編輯：李明宗）1111029