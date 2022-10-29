法媒看見台灣的窗口 陳陛瑄直擊採訪幕後

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陪同法國媒體採訪、提供本土觀點的製作協調者陳陛瑄（中）是法媒看見台灣的重要窗口，也提供本土觀點；圖為陳陛瑄與法國導演等到餐廳用餐時先量額溫。（陳陛瑄提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日

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（中央社記者高華謙新北29日電）「法國媒體從來沒有像今天、此刻如此關注台灣」，在台灣陪同法國媒體採訪、提供本土觀點的製作協調者陳陛瑄是法媒看見台灣的重要窗口，而她也透過法媒視角，看見台灣的特別。

法國主流媒體「重點週刊」（Le Point）近日以「另一次威脅...台灣警戒」為封面故事，分析高雄市很可能是中國進犯首要目標；此外，法國導演洛克維茲（Alain Lewkowicz）2019年到2020年在台灣拍紀錄片「台灣，中國陰影下的民主」時適逢總統選舉，洛克維茲用鏡頭探討台灣新世代數位參與式民主與中國威脅。

這些獲歐洲觀眾廣大迴響的法國媒體報導，提升在中國武力威脅下的民主台灣能見度，背後都有陳陛瑄提供台灣視角，或幫約訪高雄市長陳其邁等採訪對象，或參與拍攝幕後，回饋在地觀點與翻譯等。

陳陛瑄從文藻外語大學法國語文系畢業後，曾在非洲布吉納法索工作，也曾在法國在台協會商務處與太陽能法商服務，2018年離職時，一名攝影朋友告知有法國導演要到台灣撰寫報導，想找會法語的夥伴，她自此成為導演得力助手，之後漸漸做出口碑。

陳陛瑄已參與2篇法國雜誌與週刊報導及5部紀錄片工作，紀錄片大多是歐洲藝術電視台（ARTE，德法合資成立的公共電視台）出資和共同製作，字幕常呈現多國語言，影響力擴及全球。

陳陛瑄告訴中央社記者，紀錄片幾乎都以台灣為主軸，主題包括數位民主、半導體、全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫情中台灣扮演的重要角色、亞太平洋地緣政治與中國威脅下的台灣身分認同，「聚焦台灣做一部片是最近趨勢」。

她說，這些法國記者或導演都有敘事方向與訪問名單，她會在原有架構下補充更接地氣觀點、細節，及台灣本土社會想法，建議更適合的訪談人選。

陳陛瑄舉例，「台灣，中國陰影下的民主」提及太陽花學生運動，她建議約訪滅火器樂團，並加入對學運具象徵意義的歌曲「島嶼天光」；後來這首歌不僅在法國更有名，旅法日本導演渡邊謙一拍紀錄片「台灣，數位民主」時也想過採用，讓她發現僅僅是紀錄片內素材，都可能激起陣陣漣漪。

不過，法媒在台灣畢竟不像英語系媒體有名，陳陛瑄還要想辦法讓重要對象願與這些法國媒體見面，她會先了解導演背景與拍片初衷，找出雙方共同利益或興趣，不斷溝通協調，努力讓想聽故事的人找到願講故事的人。

「法國媒體從來沒有像今天、此刻如此關注台灣」，陳陛瑄說，從香港反送中運動、COVID-19疫情、烏克蘭戰爭到美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國軍演，一連串事件不斷將台灣推向世界矚目焦點，「他們最想知道，像台灣這樣一個小小的國家，有沒有辦法抵擋習近平領導下強勢中國的攻勢？」

她說，法國民眾關注台灣程度前所未見，她8月到法國海港城市訪友，當時電視上播裴洛西訪台與中國軍演新聞，連鄰居都關心「台灣會不會真的發生戰爭？」甚至聚會時都有陌生人問她兩岸情勢。

陳陛瑄表示，法媒很好奇也非常讚賞台灣雖有長期被殖民歷史、甚至有全世界最長戒嚴，但台灣民主怎麼有辦法在30幾年後發展成目前的蓬勃。

她說，以最現實層面，法媒非常關心台灣半導體領先地位會不會受地緣政治影響？進而衝擊法國或歐洲經濟與汽車工業發展。「他們一直在問，晶片在台灣製造危險嗎？會不會斷供？」幾乎每個法國記者和導演都很努力爭取採訪總統蔡英文或台灣積體電路製造股份有限公司創辦人張忠謀。

隨法媒採訪過程中，陳陛瑄印象最深刻的是堅持提問與挑戰受訪者的態度，有時她回報受訪者要求刪除題目，導演可能會說「我知道了」，但在採訪中聊得盡興時，又突然殺出那道問題，「他們覺得這是他的媒體權利與道德義務，不會因為你不想答他就不問」，就算是年輕導演遇到年長受訪者也不會受「敬老尊賢」文化束縛，「坐到椅子上就是平等的」。

談及法媒工作者訪台心得，陳陛瑄笑說：「都被收買了」台灣社會很友善，政府官員對訪談也持開放態度，這些外媒工作者也非常喜歡珍珠奶茶、鹹酥雞、水餃與小籠包等美食，每個跟她一起工作的人最後都發胖回國。

陳陛瑄說，更重要的是這些媒體工作者回法國後變成台灣支持者，支持台灣餐廳、認識台灣社群，還分享與台灣相關時事，「成為為台灣發聲的人」，甚至有導演回國後繼續寫其他關於台灣的企劃案。

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陳陛瑄表示，法媒報導台灣的視角讓她覺得大家都嚮往良善，也相信台灣有希望。或許很多台灣人對周遭事務習以為常，沒看到台灣了不起的地方，但透過外媒敘事觀點，可讓台灣人發現自己的獨特，也能讓對中國沒危機感的人了解當前狀況。

她說，就像中共可能進犯高雄報導，先以法文傳遞台灣局勢到法國，再透過媒體力量回傳台灣，會讓高雄人思考高雄港為何這麼重要？這種交流刺激不只影響法國或法語區的人，當它再轉移成另一種語言，對台灣社會也會產生效應。（編輯：李明宗）1111029