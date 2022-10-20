「台灣警戒」登法國週刊封面：北京入侵恐鎖定高雄

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）法國「重點週刊」今天出版的週刊以台灣為封面，標題為「另一次威脅...台灣警戒」，以20頁內容分析台灣面對中國威脅正逐漸但緩慢地覺醒，而高雄很可能是中國進犯的首要目標。

台灣為法國主流媒體「重點週刊」（Le Point）本期封面故事，台灣特派佛洛赫斯（Jérémy André Florès）訪問逾10名國內外政治人物、學者，內文以3大報導、共20頁內容，分析台灣與中國情勢。

第一篇報導為「台灣警戒：宣告的入侵事紀」，以時間軸分析中國對台灣70年間的威脅，以及台灣人、學者等對中國侵台可能性的不同警戒程度。文章強調「侵略」，而非「統一」。

第二篇為「高雄：北京垂涎的台灣港口」，分析高雄港作為大港、工業重鎮及台灣認同堡壘的關鍵地位。第三篇則訪問知名英國歷史學家、「絲綢之路」作者法蘭科潘（Peter Frankopan），從中俄關係看台海局勢。

「台灣警戒」專文寫道，中國侵台可能性與時間點眾說紛紜。不少人仍對中國攻台存疑，且70年來的恐嚇與3次台海危機，讓台灣人「習以為常」；但也有人，如台灣基進黨主席陳奕齊，對部分台灣人漠不關心感到憂慮。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，中國國家主席習近平日前20大的涉台報告「和過去比起來沒有跡象顯示更迫切的緊急性」；澳洲前總理暨美國智庫亞洲協會（Asia Society）主席陸克文（Kevin Rudd）也深信，中國無意在2020年代間攻台。

另一方面，捐款給民防培訓團體「黑熊學院」的前聯電董事長曹興誠在接受佛洛赫斯專訪時表示：「我們的人民太不警覺，大部分都不相信會武力侵略...若我們總是依賴政府，很可能會太遲。我不反政府，但我對危險更為警惕。」

前美國國防部高階官員柯伯吉（Elbridge Colby）則急切呼籲趁還來得及，盡快建立同盟以制止北京。他告訴週刊，「中國知道在這10年間行動將有最大化的相對優勢...我真正擔心的，是台灣人完全缺乏準備...若2027將開戰，現在就要開始動作」，並指出中國會民船軍用，隱瞞真實軍力。

文章也指出，台灣正逐漸覺醒，增加對美軍購、啟動自製武器計畫，打造不對稱作戰的豪豬戰略；國防部也承諾自2024年起恢復一年制義務役。

「高雄」專題中則指出，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月造訪高雄，在演說中表示台灣是經貿典範，美國應與台灣靠攏。

文章表示，高雄是台灣第一大、世界第17大港，擁有寬廣且具戰略性的專屬海域，是中國侵台的首要目標。烏克蘭敖德薩（Odessa）之於世界農業市場，如同高雄之於電子產品。高雄是台灣工業重鎮，而這些工業則完全依賴港口進出口。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）去年報告指出，共軍最可能鎖定的目標，是能快速卸載坦克及其他重型裝備的港口。高雄市長陳其邁告訴記者，「從軍事戰略來看，高雄是台灣的中心」，擁有港口、潛艦與空軍基地。

出生高雄的陳奕齊表示，「若高雄變得親中，將會非常危險」；高雄市議員林于凱則指出，中國對高雄港的投資，是「國安風險」，包括中國遠洋從2012年起就擁有一個碼頭的股份，甚至於2018年買下合夥人加碼股權。林于凱等人仿傚美國「外國投資風險審查現代化法」（FIRRMA），積極推動審查投資方的法案。

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對此陳其邁表示，已對關鍵產業採取更嚴格的措施，並聚焦打擊網路攻擊與假消息，「『匪諜無所不在』，民主是最好的保衛武器。他們將越來越難影響選舉」。為加強台灣的「免疫系統」，政府希望藉由民間社會活力，而非可能扼殺自由的法律。

佛洛赫斯專題報導最後寫道，台灣人對危險逐漸覺醒，尤其在俄烏戰爭後。他借用「薛丁格的貓」理論，指出台灣在中國圍堵的盒子裡，不被國際承認，不確定性帶來令人麻木的死亡危險；但同時，「台灣這個國家又真切存在，擁有2300萬人的蓬勃社會，有夜市、奶茶、吉祥物、貨幣、總統蔡英文... 然而中國侵略計畫也同樣真實」。（編輯：林憬屏）1111020