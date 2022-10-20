學者：台美可合作生產精準彈藥 爭取戰機產線來台

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國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台美若聯合生產武器，除使補足台灣「精準彈藥」需求的期程加快，F-16戰機這類生產線也可能有機會洽談部分移轉到台灣來。圖為空軍F-16戰鬥機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）傳出美國政府考慮與台灣聯合生產武器，國防學者今天表示，這是很合理、可能的做法，台灣許多民防產業早已是美國武器生產鏈一環。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向中央社表示，因應中共恐於2027年以前犯台，他認為美國最可能將精準彈藥的「結構段」交給台灣生產，以降低生產成本、提高速度，亦即核心技術仍在美生產，但零組件等複合材料可在台生產。

蘇紫雲指出，台灣民間製作國防相關產品的能量本就很發達，例如機能紡織，像製造「抗紅外線布料」或「化學防護服」等，台灣甚至已供應到德國的武裝部隊，用以製作高等級的化學生化防護衣。

蘇紫雲說，在目前背景之下，他認為台美合作生產武器，當然不會像生產F-35戰機這麼直接，可能初步是將零組件交給台灣代工生產，這種模式是最可能。

蘇紫雲表示，許多想定認為中共可能在2027年犯台，為盡快在剩下時間提升台灣戰力，他認為美方可能將精準彈藥，像飛彈或導引砲彈的結構段交給台灣生產。

蘇紫雲指出，台美合作生產武器將是一種「水平分工」概念，核心航空電子部分還是由美國本土廠商負責，飛彈的結構跟部分複合材料則可交給更多協力廠商製造，這部分就很可能交給台灣來生產，最大好處是可降低成本同提高生產速度。

蘇紫雲說，在歐洲模式也有類似模式，如「颱風戰機」就是由多國合作生產，在其他製造業此作法更普遍，以汽車業來說，Toyota這些日本車廠的引擎是在日本本土生產，車身是由台灣生產組裝，如此既符合安全控管，也可提高產量。

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美國目前多項售台武器都面臨交貨延宕，對於台美聯合生產武器是否能改善此現象，蘇紫雲認為將有不少幫助。他表示，台灣先前跟美國採購F-16V戰機時，希望相關零組件能在台生產並移轉關鍵技術，就有這樣的背景考量。

蘇紫雲指出，美國F-16戰機生產線近兩年因疫情衝擊跟全球供應鏈影響，交付時程都有延宕，包括給歐洲斯洛伐克的戰機都延遲生產，因此從這個背景來看，台美若開啟合作，除使補足台灣「精準彈藥」需求的期程加快，F-16戰機這類生產線也可能有機會洽談部分移轉到台灣來，此發展符合全球水平分工趨勢。（編輯：蘇志宗）1111020