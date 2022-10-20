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愛國者飛彈技術代表駐台案決標 10月起執行5年

2022/10/20 11:46（10/20 12:15 更新）
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圖為漢光演習期間，愛國者飛彈在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練，國軍官兵全副武裝提槍上陣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北20日電）國防部今天公告對美採購「愛國者技術代表」案決標，將以新台幣24億9240萬4595元經費，請美方在未來5年派遣愛國者飛彈技術代表駐台，從10月4日起執行。

國防部今天在政府電子採購網公告，本案是由空軍司令部委請駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署的勞務合作協議，協議內容為「愛國者技術代表」，執行期程自今年10月4日起算，至2027年12月31日止。

愛國者三型飛彈是台灣反飛彈作戰的主力武器系統，國防部今年8月22日曾在政府電子採購網公告指出，台美簽署新台幣25億元「飛彈工程勤務暨野戰效能鑑測」案，此為愛國者三型防空飛彈的性能維持及鑑測合約，目的是透過鑑測方式確保愛國者飛彈性能及可靠性，以有效維持台灣空防戰力。

目前國軍服役中的愛國者防空飛彈系統，分別是由愛國者二型逐步升級為愛國者三型等級的導引增強飛彈（GEM）及愛國者三型飛彈；另外，國防部也已軍購愛國者三型增程型飛彈（MSE），規劃114年、115年分批完成交運及部署作業。

根據政府電子採購網刊載，8月公告的「飛彈工程勤務暨野戰效能鑑測」決標案總金額為25億2436萬3241元，由中華民國駐美軍事代表團與AIT簽署，履約起迄日期為今年7月20日至115年12月31日。（編輯：郭無患）1111020

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