邱國正：明年仍採14天、7天新舊制教召並行

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國防部長邱國正19日在立法院備詢指出，2023年仍將採教召新制14天與舊制7天並行的模式，但比例會做出調整。中央社記者郭日曉攝 111年10月19日

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（中央社記者黃雅詩台北19日電） 國防部長邱國正今天在立院備詢指出，明年仍將採教召新制14天與舊制7天並行的模式，但比例會做出調整。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。民眾黨立委邱臣遠質詢時詢問，民眾都很關心明年教召是全面14天新制，或仍新舊制並行？

邱國正 邱國正小檔案 生日：1953年4月12日

學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期

經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 看更多 關閉 表示，教召新舊制並行從今年第1季開始進行3季檢討，現已有規模出來，會有專題報告對外作說明，但目前預估，明年仍然會採取舊制5至7天與新制14天教召並行的模式，但比例會作調整。

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邱臣遠另詢問，女性軍官最高已能當到中將，但女性後備軍人不需要接受教召引起議論，國防部是否已做出決定？

邱國正表示，考量國軍本身訓能與勤務需求，國防部持續研討中，他知道很多女性同仁很有意願接受教召，未來不見得接受14天新制教召，也許可接受5到7天或1日的勤務召集，會持續研討，「但目前還沒有規畫，主要是因為沒有足夠的訓能」。（編輯：翟思嘉）1111019