國防部：明年空軍戰備油足夠 戰演訓油預算創新高

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）學者日前警示，國際航空燃油飆漲，擔心國防部編列空軍明年油料預算實際採購量恐銳減。國防部官員今天在立院答詢說明，戰備油量部分今年預算已編足，明年編列預算為戰演訓用油部分，但油料牌價翻漲，明年採購油料費用已達歷史新高。

立院國防及外交委員會今天審查國防部主管預算，國防部長邱國正率國防部各單位主管官員列席備詢。根據國防部後勤參謀次長室次長許金騰中將的說明，今年行政院油料牌價是新台幣60元，明年牌價則為129元，漲了一倍。

國民黨立委溫玉霞質詢，引用國家政策研究基金會副研究員揭仲日前提出的警告指出，受國際航空燃油飆漲影響，主要為空軍戰鬥機使用的JP-8航空用油，112年編列的採購預算雖然是111年的1.7倍，但預估可實際採購的數量卻不增反減，僅為111年的79%。

許金騰答詢表示，採購油料主要用在兩方面，一是因應敵情威脅，111年已經把戰備存量提高，因為戰備存量從21年前到現在都沒調整過；第二個是採購年度戰演訓與因應敵情所需的油量。

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許金騰說，因為111年預算已滿足戰備存量，112年就不用再編列買戰備存量的預算，112年度的油料預算僅用來購買年度戰演訓的需要油量，這一部分的預算已比111年增加。

他解釋說，今年行政院油料牌價是60元，明年牌價是129元，價錢漲了一倍，112年編列的採購油料費用已是有史以來最高，總油料編列預算達70餘億元，因為油價是浮動的，假如明年國際航空燃油繼續調漲價格，會動用管制預算和預備金來採買足夠用油，動用預備金已和行政院協調過。（編輯：郭無患）1111019