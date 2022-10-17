更多編輯台推薦新聞：
愛車泡水該如何處理？用5種淹水高度來判斷
生活

愛車泡水該如何處理？用5種淹水高度來判斷

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
擎天崗累積雨量624毫米 今晚至20日北台灣低溫探19度
首頁 / 政治

打造可恃戰力 國防部編1800億元募兵留才

2022/10/17 16:54（10/17 17:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國防部提出112年度施政計畫及預算報告，在近新台幣5863億元國防預算中，最大宗花費將用於培育人力項目。（中央社檔案照片）
國防部提出112年度施政計畫及預算報告，在近新台幣5863億元國防預算中，最大宗花費將用於培育人力項目。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）國防部提出112年度施政計畫及預算報告，在近新台幣5863億元國防預算中，最大宗花費將用於薪餉、加給等「培育人力」項目，計超過1800億元，其次是購置彈藥等「後勤維護」項目，計約900億元。

國防部19日將在立法院外交及國防委員會提出112年度施政計畫及主管預算案報告，書面報告今天送抵立法院。

報告指出，112年度整體國防預算獲賦5862億7545萬1000元，較111年度增加715億4559萬3000元，成長13.9%。其中年度預算編列4150億9865萬元，較111年度增加474億9604萬8000元，成長12.9%。

公開部分，包含代編國安局情報行政經費11億2896萬元，合計編列3877億4030萬3000元。

報告列出8大項施政重點項目與各項投入預算。在精進聯戰指管機制部分，計編列「作戰綜合作業」、「訓練綜合作業」及「通信電子與資訊管理」等預算91億6370萬2000元。

在籌購新銳武器方面，將持續執行「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機遠距精準武器」等案 ，並新增籌購「空降作戰傘具裝備」，計編列「一般武器及戰備支援裝備購製」、「一般通電裝備」等預算240億9901萬5000元。

在致力自主研發方面，依計畫執行「新式高級教訓機」、「105公厘輪型戰車研製案」、「偵搜戰術輪車研製案」及資通電系統等研製作業，計編列「一般武器及戰備支援裝備購製」、「一般通電裝備」及「軍品研發」等預算510億1381萬7000元。

在擴增後勤支援效能方面，計編列「一般彈藥購製與維護」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「油料、庫儲後勤補給支援」等預算898億8630萬7000元。

在整合全民防衛總力方面，計編列「動員整備」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「一般武器及戰備支援裝備購製」等預算155億2581萬3000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在培育專業人力方面，計編列「薪餉」、「各項加給」及「教育行政」等預算1810億3942萬9000元。報告指出，為建立可恃戰力，除積極維持現有可即時投入作戰的人力資源外，也將透過各項招募管道激發社會青年從軍意願，並藉進修深造精進人力素質，及各項加給、補助、保險、撫卹制度，強化人員長留久用意願。

在完善官兵照護方面，計編列「設施修繕維護與管理」、「軍事醫療作業」、「法務及法制作業」等預算146億946萬元。在強化軍紀方面，計編列「督察作業」及「政戰綜合作業」等預算12億7380萬元。（編輯：蘇志宗）1111017

延伸閱讀
國防部：第一線部隊依規定可斷然處置共軍第一擊CIA示警中共2027威脅 邱國正：國軍每天戰備海軍輕巡防艦將配備超音速反艦飛彈 威懾中共航艦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族