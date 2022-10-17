打造可恃戰力 國防部編1800億元募兵留才

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國防部提出112年度施政計畫及預算報告，在近新台幣5863億元國防預算中，最大宗花費將用於培育人力項目。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）國防部提出112年度施政計畫及預算報告，在近新台幣5863億元國防預算中，最大宗花費將用於薪餉、加給等「培育人力」項目，計超過1800億元，其次是購置彈藥等「後勤維護」項目，計約900億元。

國防部19日將在立法院外交及國防委員會提出112年度施政計畫及主管預算案報告，書面報告今天送抵立法院。

報告指出，112年度整體國防預算獲賦5862億7545萬1000元，較111年度增加715億4559萬3000元，成長13.9%。其中年度預算編列4150億9865萬元，較111年度增加474億9604萬8000元，成長12.9%。

公開部分，包含代編國安局情報行政經費11億2896萬元，合計編列3877億4030萬3000元。

報告列出8大項施政重點項目與各項投入預算。在精進聯戰指管機制部分，計編列「作戰綜合作業」、「訓練綜合作業」及「通信電子與資訊管理」等預算91億6370萬2000元。

在籌購新銳武器方面，將持續執行「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機遠距精準武器」等案 ，並新增籌購「空降作戰傘具裝備」，計編列「一般武器及戰備支援裝備購製」、「一般通電裝備」等預算240億9901萬5000元。

在致力自主研發方面，依計畫執行「新式高級教訓機」、「105公厘輪型戰車研製案」、「偵搜戰術輪車研製案」及資通電系統等研製作業，計編列「一般武器及戰備支援裝備購製」、「一般通電裝備」及「軍品研發」等預算510億1381萬7000元。

在擴增後勤支援效能方面，計編列「一般彈藥購製與維護」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「油料、庫儲後勤補給支援」等預算898億8630萬7000元。

在整合全民防衛總力方面，計編列「動員整備」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「一般武器及戰備支援裝備購製」等預算155億2581萬3000元。

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在培育專業人力方面，計編列「薪餉」、「各項加給」及「教育行政」等預算1810億3942萬9000元。報告指出，為建立可恃戰力，除積極維持現有可即時投入作戰的人力資源外，也將透過各項招募管道激發社會青年從軍意願，並藉進修深造精進人力素質，及各項加給、補助、保險、撫卹制度，強化人員長留久用意願。

在完善官兵照護方面，計編列「設施修繕維護與管理」、「軍事醫療作業」、「法務及法制作業」等預算146億946萬元。在強化軍紀方面，計編列「督察作業」及「政戰綜合作業」等預算12億7380萬元。（編輯：蘇志宗）1111017