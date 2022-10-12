海軍輕巡防艦將配備超音速反艦飛彈 威懾中共航艦

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海軍12日表示，籌建2艘輕型巡防艦原型艦完成後，將持續生產，並以2艘新艦汰換1艘老舊濟陽級艦的方式進行。圖為濟陽級飛彈巡防艦。（圖取自中華民國海軍網頁navy.mnd.gov.tw）

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（中央社記者游凱翔台北12日電）海軍今天表示，籌建2艘輕型巡防艦原型艦完成後，將持續生產，並以2艘新艦汰換1艘老舊濟陽級艦的方式進行；未來輕型巡防艦將配備雄風三增程型超音速反艦飛彈，更能威懾中共航空母艦。

國防部、國家安全局上午在立法院外交及國防委員會分別專案報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」，並備質詢，國防部長邱國正、國安局長陳明通列席。

根據112年度國防預算書，原本編列於111年度預算的「新一代飛彈巡防艦」（4500噸）已確定更改為「新一代輕型巡防艦」（2000噸），但預算金額、編列年度仍維持新台幣245億4916萬元、108年至115年，預計在115年完成防空和反潛2艘原型艦。

海軍參謀長蔣正國中將答詢時說明飛彈巡防艦與輕型巡防艦彈藥規格差異，他指出，原本是海弓三長程飛彈，現在則是海劍二中程飛彈；反水面部分，原本為雄二、雄三飛彈，現在則是雄三增程型超音速反艦飛彈。

輕型巡防艦噸位變小，可避免以大型艦應對中共灰色地帶威脅時的損耗，配備超音速反艦飛彈後，更能威懾中共航空母艦。

至於反潛能力，蔣正國透露，原本飛彈巡防艦配備固定式聲納於艦艏，但輕型巡防艦因噸位問題無法裝設固定式聲納，改採拖曳式陣列聲納，這項配備為世界上最先進的主被動式聲吶，性能很好，但不方便說明來源國家。

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民進黨立委羅致政質疑，軍方推動新一代飛彈巡防艦建案多年，如今改為輕型巡防艦，是否等同近年來「原地踏步」；蔣正國坦承如此，但主要原因是作戰需求改變，輕型巡防艦的科研案目前已由國家中山科學研究院完成測評。

國民黨立委溫玉霞關切115年完成2艘輕型巡防艦原型艦後，是否會持續生產。蔣正國表示會持續生產，並以2艘輕巡防艦汰換1艘老舊濟陽級艦的方式進行；民眾黨立委邱臣遠質詢，國軍是否考慮接手美國海軍退役、配備神盾作戰系統的提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦；國防部長邱國正回應，「沒這個規劃」。（編輯：郭無患）1111012