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陳明通：中共或為轉移內部壓力攻台 2023可能以戰逼談

2022/10/20 17:08（10/20 17:35 更新）
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國安局長陳明通（圖）20日表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想可能是「以戰逼談」，國安局都有因應準備。中央社記者王飛華攝 111年10月20日
國安局長陳明通（圖）20日表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想可能是「以戰逼談」，國安局都有因應準備。中央社記者王飛華攝 111年10月20日
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（中央社記者黃雅詩台北20日電）國安局長陳明通今天在立法院備詢時表示，中國攻台有多個設想，過去評估中共完成軍事準備是2027年，後來有人提2025年，2023年的設想則可能是「以戰逼談」，例如透過封鎖方式逼台灣上談判桌，國安局都有因應準備。

立法院國防及外交委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通列席備詢。

國民黨立委江啟臣詢問，美國國務卿布林肯稱中國將加速統一台灣的時間表。陳明通回應指出，有關中國攻台的設想時間表很多，訊息瞬息萬變，不只外部環境，中共內部因素也要考量，例如中共20大時三環路、四通橋都發生抗議，中共有可能為了轉移內部壓力攻打台灣。

江啟臣詢問，若中國封鎖台灣，台灣能源能撐多久？陳明通表示國安單位對此不便回答。江啟臣表示，根據經濟部公開資料，石油存量146天、天然氣10到11天，煤炭39天，他很擔憂「若沒能源，有護國神山也沒用。」先不要講是否願意當兵，年輕人沒電、沒手機怎麼辦？

江啟臣並追問，外媒報導台美將合作生產武器。陳明通表示，這是媒體報導，不是美國官方說明，他不予評論，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）雖證實此說法，但其身分也是一個美商。

對此江啟臣表示，其實台美過去早已合作生產過武器，「這也不是什麼新鮮事。」

國民黨立委李貴敏質詢指出，美國海軍作戰部長麥可吉爾迪（Michael Gilday）認為，中共最快可能在今年武力犯台，美國海軍應該為2022年或2023年這兩個時間點提前做好準備。陳明通表示，2023年的狀況比較可能是「以戰逼談」，國安單位都有一定因應準備。（編輯：蘇志宗）1111020

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