陳明通：武力犯台不會贏 兩岸應相互尊重各自發展

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中共總書記習近平20大政治報告強調不放棄武力犯台。對此，國安局長陳明通20日於立法院表示，「武力攻台沒有贏的可能」。圖為陳明通16日在立法院備質詢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）中共總書記習近平20大政治報告強調不放棄武力犯台。國安局長陳明通今天在立法院表示，他要鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能，兩岸應相互尊重、各自發展，才是人民的幸福。

立法院國防及外交委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分， 陳明通 陳明通小檔案 生日：1955年7月11日

學歷：台灣大學政治學研究所博士

經歷：陸委會主委、陸委會副主委、台灣大學國家發展研究所教授兼所長 看更多 關閉 應邀列席，並備質詢。

習近平於中共20大開幕式的政治報告中提出，「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

陳明通會前接受媒體訪問時表示，中共20大報告對台部分「老調重彈」，但更強調不放棄武力犯台，他鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上經濟制裁、外交孤立，斷送中華民族偉大復興，成為中華民族罪人。

陳明通表示，過去40幾年來，中共改革開放成為世界上第2大經濟體，或可說是社會主義最大經濟體，這是在沒有統一台灣之下完成的。台灣則從一個戰後出口賣香蕉賺外匯的國家，到今天賣最高端晶片給全世界，台灣人均GDP預估今年會超過日、韓，這也是在沒有被中共統治下的成就。

陳明通表示，因此這很清楚，兩岸應該相互尊重、各自發展，才是人民的幸福，開口閉口武力統一台灣，絕對會成為中華民族罪人。

有關美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前提到中國可能提前統一台灣的時間表，陳明通說，國安局對所有情勢都會密切關注。（編輯：郭無患）1111020