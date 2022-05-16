南韓未邀台灣出席總統就職 立委關切台韓關係

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（中央社記者游凱翔台北16日電）韓國總統就職典禮未邀台灣參與，引發立委質疑。外交部次長田中光今天表示，這次立委是因疫情無法參與，且韓國對台灣代表處的地位有不同認知，沒邀請駐處。對近年台韓關係，國安局長陳明通指出，「還有很多努力空間」。

國家安全局、外交部上午以「印太最新情勢發展與未來動向」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告、備質詢，陳明通、田中光等人列席。

民進黨立委蔡適應關切台灣缺席韓國總統就職典禮，田中光指出主要有兩個原因，其一是以前慣例由立法院派立委出席，過去台灣也有參加，但這次因疫情緣故沒有立委參與；另一方面，韓國對於台灣代表處的地位有不同認知，因此沒有邀請駐處參與。

蔡適應追問，若立法院今年派團出席，韓國會接受嗎。田中光回應「會」。蔡適應質疑外交部，既然這樣當初應該要組成訪團，應是以為就算沒有立委去，駐韓代表處也可以出席，但結果事與願違。

蔡適應要求外交部應對此事提出書面報告，並說明如何精進台韓關係。

外交及國防委員會召委、國民黨籍立委江啟臣也指出，經確認後，韓國官方並沒有邀請外交部及國會參與，但韓國的國會友台小組會長有邀請立院參與。他強調，外交是一體的，外交部門應表達立法院想派團參與的態度才對。（編輯：林興盟）1110516