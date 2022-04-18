旅法日本導演拍台灣數位民主：開放政府世界之最

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旅法日本導演渡邊謙一（左）12日在紀錄片「台灣，數位民主」巴黎首映會上發言，影片訪問多位民間與政府參與者和法國學者，以不同角度觀察台灣民主動能。他告訴中央社，拍攝目的是讓世界更認識台灣。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年4月18日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）旅法日本導演渡邊謙一拍攝紀錄片「台灣，數位民主」，並於法國國會頻道上全球播出。渡邊謙一向中央社表示，台灣是全球唯一擁有政府聆聽年輕人聲音機制的民主國家，世界應向台灣學習。

曾拍攝「天皇與軍隊」的渡邊謙一（Kenichi Watanabe）最新紀錄片「台灣，數位民主」於12日舉行首映會，駐法代表吳志中、不少法國政界、學界與藝文界人士應邀到場觀影。

這部54分鐘的紀錄片獲得法國國家電影中心（CNC）、法國國會頻道（Public Sénat）與德法公共電視台（ARTE）協助，於23日在國會電視頻道上播出，並已於法國國會頻道平台上架對全球播出，在台灣亦可觀看。

國會頻道上寫道，「台灣是一個主權、民主與獨立國家」，面對北京挑釁台灣人如何應對？「答案就在國家的數位民主原則，以及年輕人、駭客與公民的支持之中。」

渡邊謙一長期致力向歐洲觀眾呈現日本與亞洲地緣政治議題，尤其是在中國崛起後。近幾年來，歐洲觀眾更逐漸關注台灣在東亞地緣政治中的角色。

1990年代，作為日本放送協會（NHK）紀錄片導演，渡邊謙一造訪台灣逾10次，對當時台灣政治有一定程度的了解；2014年的太陽花學運以及它對香港雨傘革命的影響再次引發渡邊謙一的觀察與靈感。

他在專訪時向中央社表示：「90年代政治衝突圍繞著台灣與外省議題，而太陽花學運是戰後的第3代，從小看著父母或祖父母輩政治對立，且在科技與網路環境下，已超越省籍認同衝突，發展出不一樣的態度與表達方式，原住民族也開始政治發聲，社會尊重傾聽。台灣民主在這期間發展相當成熟。」

「台灣，數位民主」一片從構思籌備到拍攝完成歷時3年，透過鏡頭描述從太陽花學運到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，幾個歷史事件下台灣的數位民主發展。

影片訪問10多位民間與政府參與者和法國學者，包括g0v零時政府共同發起人高嘉良、228受難者家屬、太陽花學運參與者洪婉純、行政院政務委員唐鳳、衛生福利部長陳時中、前立法院長王金平、法國學者高格孚（Stephane Corcuff）等，以不同角度觀察台灣民主動能。

渡邊謙一說，拍攝目的就是希望讓觀眾更了解台灣，尤其是烏俄戰爭陰影下，歐洲媒體常提到台灣海峽局勢。他想喚醒觀眾意識，了解「民主是面對軍事威脅與極權的最好防禦」。

他表示，全世界民主目前都遭遇威脅，紀錄片開頭引用蔡英文總統2021年雙十國慶大典上說台灣是「民主防線最前緣」，便是為了要讓觀眾思考這句話的涵義。

「台灣，數位民主」紀錄片中出現2021年雙十國慶當天畫面。（圖取自法國國會頻道網頁publicsenat.fr）

渡邊謙一說，他鏡頭下的台灣戰後第3代，生於80年代，認同背景多元，卻有一個共同語言，就是「開放政府」，也就是政治民主。

記者詢問在拍攝過程中令人印象深刻的相遇或經驗，渡邊謙一說，他不喜歡把某個人刻畫為領袖，因此避免把唐鳳作為領導，「但老實說，我真的認為她的存在很特別。若沒有她，我想政府沒法這樣廣納民眾的聲音。她就是人民與政府間的協調者，她的貢獻比我想像的還要多，令人印象深刻」。

渡邊謙一說，多虧唐鳳和她的數位專業，政府建立了聆聽並吸納青年聲音的社會機制，「這是世界各地都缺乏的，除了台灣，應該向台灣學習」。

提到日本民主現況，渡邊謙一指出，和台灣比起來，日本聽不到年輕人的聲音，反倒是由50年代出生的高齡族群主導，「而且還不讓位，世代無法更新，是日本社會很大的問題」。

渡邊謙一即將受邀到日本播放7支紀錄片，會帶著最新完成的「台灣，數位民主」，以城市巡迴放映的形式與日本觀眾面對面，展開關於台灣歷史和民主的對話，「和台灣不同，日本人不習慣討論政治」。

他笑著表示：「一直想和台灣民眾對話，現在有了這支紀錄片作媒介，希望之後能到台灣巡迴放映，知道台灣人對它的反應。」

最後，他向記者說道，台灣民主在他看來非常特別，「它是雙邊的」，不僅民眾會向政府提出訴求，政府也會傾聽回應，「這在歷史中是很罕見的，台灣人確實應感到自豪」。（編輯：郭中翰）1110418