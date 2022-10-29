朱立倫同框侯友宜新北助選 透過母雞帶小雞拚勝選

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）中國國民黨主席朱立倫今天與新北市長參選人侯友宜，兩人同台為市議員參選人江怡臻造勢；兩人都強調團結向前，且透過母雞帶小雞、區域聯訪的方式，以贏得各地參選人勝選。

爭取連任市長的侯友宜今天中午參加新北市議員江怡臻競選總部成立大會，受到支持群眾熱烈歡迎，他稱讚江怡臻不但是好媽媽，也是認真的市議員，為民喉舌；並推薦在場的平地原住民市議員參選人吳國譽。

侯友宜接受聯訪時表示，選舉過程仍與市府團隊一起努力拚市政，也趁機會撥空與市民一起加油打氣，盼望市民一起拉票、催票、投票，給予團隊肯定。

對手民進黨新北市長參選人林佳龍因確診，由妻子廖婉如代替出馬拜票，侯友宜被問到此事時說，從擔任刑警至公職以來，他的妻子無論在幕前與幕後，永遠是他最大的支柱與支持者，是他往前走最大的動力，非常謝謝妻子與家人。

對於與黨主席朱立倫同台造勢的議題，侯友宜說，已數次與朱立倫同台，出席競選活動的時間，尊重選舉辦公室及邀請單位的安排，最重要的是團結並肩作戰，期待所有參選人都能當選。

侯友宜台上致詞不久時，朱立倫在雨中驅車趕抵會場，並上台與侯友宜、江怡臻等人同框，也授旗給江怡臻，還致贈有黨徽的籃球象徵投籃成功。

朱立倫致詞稱讚江怡臻從以往的市政府發言人，轉換跑道為最佳的市民代言人，且將兩個孩子帶得很好，先生也是最大的支柱，是最好的「媽媽市議員」；朱立倫數度與台上參選人高喊「凍蒜」，並呼籲選民要支持侯友宜連任、里長全壘打。

朱立倫說，多次與侯友宜同台造勢，前一場活動還與侯友宜一起為爭取連任的宜蘭縣長林姿妙同台造勢；因為從宜蘭回程沒有塞車，剛好趕上時間能再度與侯友宜一起為江怡臻加油。

朱立倫昨天從金門搭機飛台中參加農漁民挺台中市長盧秀燕的活動，由於無人飛機干擾遲遲無法降落而遲到造勢活動，朱立倫接受聯訪時說，這是全民飛行安全的問題，安全最重要，希望政府重視對無人機及機場空域安全的執法。

朱立倫說，盧秀燕造勢場合是以高空作業車空拍，與遙控的空拍機無關，也希望警方徹查清楚，不應該再度發生無人機影響飛安1小時無法降落的事情。

在選戰策略上，朱立倫說，除他全台灣跑透透輔選，還有最強的母雞侯友宜、盧秀燕也都幫忙輔選，今晚他也會與盧秀燕一起為嘉義市長黃敏惠加油。

朱立倫說，30日還將有北北基桃的4縣市首長參選人一起合體造勢，也有南部4縣市的首長參選人合體，透過最強母雞帶領、區域聯防、全黨團結，甚至前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜都會團結在一起。（編輯：李錫璋）1111029

國民黨主席朱立倫（右2）29日與爭取連任的新北市長侯友宜（左2）共同為新北市議員參選人江怡臻（中）造勢，平地原住民市議員參選人吳國譽（右1）也到場。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月29日

國民黨主席朱立倫（後中，白衣）29日為新北市議員參選人江怡臻（前中）競選總部成立大會授戰旗，稱讚江怡臻將從以往的市府發言人，轉換跑道為最佳的市民代言人，且她將兩個孩子帶得很好，是最好的「媽媽市議員」。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月29日

國民黨主席朱立倫（右）29日出席新北市議員參選人江怡臻（左）競選總部成立大會，特別致贈有黨徽的籃球，象徵投籃成功。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月29日