林姿妙指遭國家機器打擊 游錫堃：台灣司法獨立

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立法院長游錫堃（前左）29日在民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前右2）等人陪同下，參訪宜蘭人故事館。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月29日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭29日電）立法院長游錫堃今天回宜蘭助選，對於宜蘭縣長林姿妙指遭國家機器打擊，游錫堃說，台灣是民主國家，司法獨立不是誰能影響，硬要把司法扯入選舉，人民應該不會接受。

游錫堃今天回到故鄉宜蘭，出席民進黨宜蘭縣議員參選人陳俊宇競選總部暨宜蘭縣長參選人江聰淵員山鄉後援會成立大會，緊接著在江聰淵、陳俊宇等人陪同下前往陳茂庚員山魚丸米粉品嚐美食，隨後參訪宜蘭人故事館，下午參加民進黨宜蘭縣議員參選人劉添梧競總成立大會。

談到宜蘭選情，游錫堃接受媒體聯訪表示，民進黨在宜蘭勝選的機會一定非常大，他雖沒有看到民調，但以他2次參選宜蘭縣長時被抹黑很厲害，但宜蘭人眼睛是雪亮，最後一定能分辨清楚。

媒體詢問，爭取連任的國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙上午邀請國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜站台，林姿妙致詞時提到遭國家機器打擊。

對此，游錫堃指出，台灣已是民主國家，司法獨立不是誰能影響，如果硬要把司法扯入選舉，以台灣人民的智慧，應該不會輕易接受這樣的說法。

游錫堃說，台灣是法治國家依法行政，鼓勵任何人只要受到抹黑，就要勇敢提告，依法維護自身權益。

江聰淵表示，朱立倫及侯友宜對宜蘭沒有任何貢獻，甚至中央政府在推動相關國家政策時，都是站在反對立場，等於是長期扯民進黨後腿的政黨。

江聰淵說，他今天邀請前宜蘭縣長游錫堃回到宜蘭，共同關心宜蘭未來的發展，宜蘭很多的發展及經驗，都是游錫堃當時推動的宜蘭精神，也成為全國典範，這就是他要學習的方向，不是朱立倫及侯友宜站在國民黨長期破壞台灣民主、破壞宜蘭民主的立場。（編輯：戴光育）1111029