賴清德6度到新北輔選 力挺林佳龍

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副總統賴清德29日到新北市為民進黨新北市長參選人林佳龍站台造勢，林佳龍因確診採視訊參與，賴清德特別叮囑林佳龍不用擔心，「我們大家都會替你拚」，晚會現場氣氛熱絡。中央社記者高華謙攝 111年10月29日

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（中央社記者高華謙新北29日電）副總統賴清德今天晚間到新北市林口為民進黨新北市長參選人林佳龍站台，這是他第6度到新北輔選。賴副總統叮囑確診COVID-19的林佳龍要好好在家吃藥休息，「我們都會替你拚」。

賴副總統晚間到林口為林佳龍站台，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的林佳龍採視訊出席。賴副總統上台後先關心林佳龍的身體狀況，並表示林佳龍的氣色看起來很好，要好好在家裡吃藥休息，「你不用擔心，我們大家都會替你拚」，祝福林佳龍早日康復。

賴副總統說，林佳龍在讀書時就認養偏鄉孩子，讀台大時出來做學生領袖、參與野百合學運，是台灣民主重要推手之一；林佳龍也是民進黨政治領袖，在中央地方都有完整磨練，年紀輕輕就有行政與立法經驗，是少見的人才，如果有這種能力的人來做新北市長，是大家的福氣。

賴副總統說，林佳龍也有解決問題能力，像是許多年來無法解決的林口交流道、汐止交流道與基隆捷運，都在林佳龍擔任交通部長任內找出問題、方法與經費解決。

賴副總統表示，他自己是新北子弟，每次到新北聽林佳龍對每個區的規劃，與整體新北大翻新計畫，「真的很感動」，並說林佳龍很勇敢，因為大家都知道新北市不好選，但林佳龍勇敢承擔，還做完整計畫，就算確診也都在視訊開會、關心市政，這種人才一定要大力支持。

林佳龍致詞時也談到對林口的規劃願景，他說林口位在新北與桃園交界，過去常被邊緣化，他要利用海空雙港讓「貨從雙港出、客從雙港入」，透過「雙港六星產業計畫」把林口串連在產業廊帶中，讓林口從過去的雙北後院變成前門。

林佳龍表示，侯友宜陣營說要贏40萬票，當作侯友宜去選總統的民意，但一個政治人物沒辦法對選民承諾做滿4年，還打算當選半年後就去選總統，他相信這是韓國瑜2.0，「我們不可能讓侯友宜踏在我們新北人的肩膀上，拋棄我們去追逐他的總統大位」，他呼籲大家票投林佳龍，讓侯友宜自由地去選2024總統。（編輯：張芷瑄）1111029