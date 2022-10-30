游錫堃讚鄭運鵬專業又是通才 是桃園需要的市長

立法院長游錫堃（前左1）30日陪同民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前右2）前往平鎮區和平市場掃街拜票，游錫堃表示，鄭運鵬在立法院擔任幹事長非常有能力，桃園是國門之都各方面進展都非常快，一定要選擇一個不但可以抓到重點，還是通才的市長。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）立法院長游錫堃今天陪同民進黨桃園市長參選人鄭運鵬到市場掃街，他表示，鄭運鵬很專業又是個通才，做什麼事情都可抓到重點，桃園市在各方面進展都非常快，需要這樣的市長。

鄭運鵬上午在游錫堃的陪同下，前往平鎮區和平市場掃街拜票，游錫堃接受媒體聯訪表示，鄭運鵬在立法院擔任幹事長，在黨團協商時，鄭運鵬很有決斷與判斷力，讓人感覺非常有能力。桃園市長鄭文燦做得很好，所以今年的國慶晚會特別到桃園舉辦，桃園是國門之都各方面進展都非常快，一定要選擇一個不但可以抓到重點，還是通才的市長。

鄭運鵬說，游錫堃30年前擔任宜蘭縣長，帶領宜蘭縣衝到第一名，很適合桃園學習。目前游錫堃擔任立法院長，他擔任黨團幹事長，2人共事有很多地方需要向游錫堃學習，游錫堃的成績是桃園市民熟悉的，希望透過游錫堃的背書，由他接棒讓桃園繼續進步。

對於總統蔡英文昨日第五度來桃園站台，鄭運鵬表示，每個縣市長都非贏不可，桃園市是民進黨執政縣市中最北端的直轄市，有鄭文燦兩任好成績連任的目標，所以民進黨非常團結，除了總統、副總統，還有立法院長來加油打氣，為桃園背書，也是民進黨對桃園執政成績及對他的信心。

對於記者詢問如何看待國民黨桃園市長參選人張善政和前高雄市長韓國瑜可能首次同台。鄭運鵬指出，韓國瑜跟張善政本來就是政策理念一致，價值一致的好搭檔與好兄弟，他認為第一站就應該到桃園。

鄭運鵬說，韓國瑜跟張善政不但在2020年搭檔參與總統大選，連市長選舉的手法都很相近，當時韓國瑜把高雄貶得一文不值，張善政用一樣的方法企圖讓桃園第一名的成績變最後一名，他呼籲桃園市民要珍惜鄭文燦的好成績，不讓桃園走回頭路，讓桃園下一屆可以更進步。

記者又問，如何看待張善政最近被問到中國議題，都會說是民進黨雙標。鄭運鵬回覆，張善政擔任過行政院長，但卻擔任政治立場一貫都是反獨促統、對台不利、希望台灣被中國併吞政黨的最高顧問，張善政說是基於禮貌，但他的禮貌只針對反獨促統的政黨，這是非常奇怪的禮貌。

鄭運鵬表示，他也沒看到張善政支持其他政治色彩，所以張善政的禮貌是有選擇性的，但對他就很不禮貌，對市民也沒什麼禮貌，禁不起質疑，他的禮貌只對於那些統派、親中的政黨，這件事值得被大家看到，可以被公開檢驗的一種政治選擇。（編輯：張銘坤）1111030