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張麗善古坑掃街拜票 劉建國關心毛巾產業

2022/10/30 15:00
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）拚連任的雲林縣長張麗善今天上午在古坑鄉掃街拜票，同時提出古坑鄉新願景；民進黨雲林縣長參選人劉建國參加巾彩耕地藝術節，關心台灣毛巾產業，協助業者開拓行銷契機。

張麗善今天展開「20鄉鎮願景親履巡迴」的第4站古坑鄉，競選連任的古坑鄉長沈勝騰、縣議員賴明源、古坑鄉代會主席鄭和義等人出席表達支持。

張麗善針對古坑鄉政策願景規劃提出詳細說明，特別著重古坑鄉產業、交通及觀光發展，她也強調已對古坑鄉投資超過新台幣30億元。

張麗善表示，觀光的推動離不開交通發展，在中斷22年後，草嶺公路恢復通車，成為振興古坑與草嶺觀光的第一步；國道3號古坑交流道的改善與新闢平面側車道、新建跨清水溪大橋、縣道158甲及149甲持續拓寬，以及規劃新闢古坑東外環道，都成為推動古坑觀光、便利民眾出入不可或缺的交通建設。

2022雲林巾彩耕地藝術節今年活動主題為「愛與和平」，劉建國到現場關心毛巾產業，業者提及財政部為保護國內毛巾產業，已第3次第15年對中國課徵反傾銷稅，今年是最後一年，他們正爭取第4次課反傾銷稅，希望將稅率提高到50%，為期5年。劉建國說，虎尾毛巾產業歷經中國低價傾銷打擊與近2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，業者仍努力突破困境。

劉建國指出，產業未來要導入地方創生資源，從業者與地方的角度為傳統毛巾產業再開創新格局，協助業者開拓行銷契機，也為虎尾「毛巾窟」帶來商機與就業機會。

劉建國強調，未來也會持續協助毛巾業者，向財政部爭取，希望台灣優質毛巾產業穩定發展下去。（編輯：陳仁華）1111030

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