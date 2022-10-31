涉貪案首次開庭 林姿妙否認檢方所指所有犯行

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宜蘭縣長林姿妙涉貪污等案，宜蘭地方法院31日召開準備程序庭。林姿妙（前）在開庭前受訪時強調自己為人處事清清白白，對今天開庭有信心。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年10月31日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污等案，宜蘭地方法院今天召開準備程序庭。林姿妙開庭時，否認檢方所指4大犯行，強調自己清白，未曾謀取不當利益。

林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，8月23日被宜蘭地方檢察署起訴，並建請法院從重量刑後，全案上午由宜蘭地方法院召開準備程序庭，傳喚林姿妙等被告出庭，並釐清相關爭點後，以利後續審判程序進行。

起訴書指出，林姿妙遭起訴，其中一案是協助「曾違法農地農用、且期限內未改善」的他人所屬甲地（羅東鎮公正段1558地號土地），可免徵土地增值稅約新台幣112萬，以換取地主繼續無償提供乙地（羅東鎮東榮2段98地號土地、民國107年曾為林姿妙競選縣長總部使用），作為民國109年總統選舉國民黨韓國瑜宜蘭競選總部使用，且獲乙地上臨時建築物免除拆除與免重新搭建的不正利益約240萬元，涉犯貪污治罪條例中，對於違背職務行為，收取不正利益罪嫌。

檢方表示，在甲地可免徵土地增值稅過程中，林姿妙與林羿伶受人委託，曾指示縣府相關主管解決，宜蘭縣政府農業處、建設處與財政稅務局跨局處事後違法多階段解套行政處分。林姿妙、林羿伶、相關府主管與相關地主涉犯偽造文書。

此外，林姿妙自民國106年6月28日至108年10月16日期間，前後擔任羅東鎮長及宜蘭縣縣長期間，自己承認每月只有約15萬元薪資及3萬元租金收入，卻有總金額逾7000萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以這樣洗錢方法製造向他人循環借貸的假象，涉犯洗錢防制法的特殊洗錢罪嫌，還有貪污治罪條例的財產來源不明罪嫌。

林姿妙在開庭時答辯，相關農地農用證明審核，不會到縣長層級，也沒有人向她請託或關說，檢方所指罪行與她無關；至於檢方所指的洗錢與財產來源不明罪嫌，只是單純借貸關係，屬債務循環，金錢往來都很清楚。

林姿妙律師團強調，縣府跨局處會議的召開過程，林姿妙也不知情，會議也沒有合意要幫地主解套，免徵土地增值稅，甲地與乙地的延長期限兩者也無關。林姿妙更沒有獲取不當利益。此外，廉政署重要的監聽譯文更是張冠李戴。

林姿妙開庭後召開記者會指控，檢方發動與起訴的時間點，根本就是為了影響選舉，也有不正與引導訊問方式。

林羿伶在開庭時也否認所有犯行並強調，關於土地增值稅，陳姓地主未曾與她說過，跟她無關。至於乙地的延長期限遭指違法，她強調，林姿妙當選縣長後，輔選團隊就離開，沒有特別理由要圖利韓國瑜。（編輯：張銘坤）1111031