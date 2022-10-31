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藍營質疑桃市為蘇巧純打造標案 政院：勿混為一談

2022/10/31 14:25（10/31 14:36 更新）
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國民黨31日舉行「說好的不拿標案呢？蘇貞昌女兒明修棧道，暗度陳倉」記者會，文傳會主委洪孟楷（左2）、桃園市議員舒翠玲（右）、詹江村（右2）、梁為超（左）等人出席說明。中央社記者謝佳璋攝 111年10月31日
國民黨31日舉行「說好的不拿標案呢？蘇貞昌女兒明修棧道，暗度陳倉」記者會，文傳會主委洪孟楷（左2）、桃園市議員舒翠玲（右）、詹江村（右2）、梁為超（左）等人出席說明。中央社記者謝佳璋攝 111年10月31日
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（中央社記者王承中、吳睿騏、陳俊華台北31日電）國民黨桃園市議員舒翠玲今天表示，桃園市立圖書館新總館多媒體軟體執行計畫招標，疑似透過限制性招標且違法轉包，為行政院長蘇貞昌女兒、二三設計公司負責人蘇巧純量身打造。

行政院發言人羅秉成表示，二三設計公司的合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不應混為一談。桃園市政府新建工程處說，本案並非「轉包」，而是原營造廠商將原契約中非主要部分由其他廠商代為履行，均符合採購法規定。

國民黨文傳會主委洪孟楷、國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲及梁為超等人，今天在中央黨部召開記者會，質疑桃園市總圖多媒體軟體執行計畫發包違反採購法，為蘇巧純量身打造。

舒翠玲指出，桃園市新總圖由春原營造公司負責主體工程，去年12月桃園市政府新工處辦理變更設計，希望在新館各樓層設置多媒體設施，以限制性招標的方式給了春原營造，而春原營造則找了全台數位系統有限公司協力執行。

舒翠玲表示，但是從今年3月至6月的四場內部會議中，蘇巧純卻都有親自簽到出席，但在官方資料上，都找不到二三設計公司，懷疑是用限制性招標，再透過轉包的方式，明修棧道、暗渡陳倉，保證讓蘇巧純可以拿到案子。

她指出，這個多媒體採購案屬資訊服務案件，總預算金額超過新台幣2000萬元，已算是巨額採購，按理應先進行效益分析，而非直接由營造公司的議價得標後再分包出去，光是這樣的過程，就已違反採購法，而全台數位系統有限公司又再轉包給二三設計，根本完全是為蘇巧純量身打造。

洪孟楷表示，蘇巧純曾在2020年發表聲明指出，只要蘇貞昌擔任行政院長期間，就不會參與政府標案，但根據總圖的相關會議簽到表中，卻都有蘇巧純的簽名。如果二三設計公司沒有參與政府標案，蘇巧純為何可出席相關會議，顯然蘇巧純打破自己的承諾。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，二三設計公司2年多前就曾聲明，在蘇貞昌擔任行政院長任內不投標政府標案，經瞭解，二三設計公司至今並未違背承諾。

羅秉成說，就本案而言，得標廠商投標與參與市政府審查時，二三設計公司都沒有參與，也從未參與所謂議價會議，且二三設計公司的合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不應混為一談。

桃園市政府新建工程處下午發布新聞稿表示，總圖工程為配合圖書館營運需求，新增「互動多媒體」項目，考量系統與工程介面整合，因此新工處依政府採購法及契約相關規定與總圖施工廠商（春原營造）辦理變更設計納入。

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新工處說明，「互動多媒體」項目為市府與原營造廠商（春原營造）辦理契約變更設計所納入，並非由其他廠商另行投標，也無原營造廠以外其他廠商出席變更設計議價會議；原廠商在專業考量下，自行尋找廠商團隊合作，屬契約內部分項目交由其他業者執行，皆符合政府採購法規定。

新工處指出，本案並非「轉包」，依照採購法規定，「轉包」是指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行。但本案是原營造廠商（春原營造）將原契約中非主要部分由其他廠商代為履行，均符合採購法規定，也是工程實務常見的方式。（編輯：林興盟）1111031

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