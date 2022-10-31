高虹安指「是非之地」 林耕仁：不應歸咎新竹

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民眾黨新竹市長參選人高虹安日前到彰化縣輔選，指遠離新竹是非之地，國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）31日表示，高虹安不應把問題歸咎給新竹。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月31日

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（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天到彰化縣輔選，指遠離新竹是非之地，國民黨新竹市長參選人林耕仁今天說，高虹安不應把問題歸咎給新竹，竹市是溫暖的家，不是「是非之地」。

高虹安昨天到彰化縣輔選，為民眾黨彰化縣議員參選人王孝裕站台，高虹安致詞表示，來到彰化感受到非常開心的氣氛，遠離這個是非相當多的新竹。

對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁今天到金山寺參拜並接受媒體聯訪表示，新竹市是所有市民溫暖的家，是民眾安身立命的好所在，不是高虹安口中的是非之地。

林耕仁指出，高虹安說新竹市是非之地，可是看來大多數的爭議，都不是發生在新竹，是高虹安之前的問題，而高虹安把問題歸咎給新竹變成是非之地，這樣不太對。高虹安應要面對檢視質疑，不要總是答非所問。（編輯：方沛清）1111031