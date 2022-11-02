趙少康提「棄竹保北」 黃珊珊質疑蔣萬安默許

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）媒體人趙少康日前針對藍白合議題提出「新竹換台北」的說法。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，蔣萬安是否應出面譴責此低下的政治操作，質疑他默許趙少康言論。

黃珊珊今天舉行「健康城市政策記者會暨1106偉大市民向前騎活動宣傳」記者會。媒體會後聯訪詢問，趙少康日前說曾建議國民黨、民眾黨「新竹換台北」，黃珊珊砲轟這是「政治分贓」。媒體問如何看國民黨台北市議員王鴻薇指台北市長柯文哲先操作棄保？

她表示，有問題的人才會真正拿出來做赤裸裸的政治分贓，要再問國民黨台北市長參選人蔣萬安一次，是否認同趙少康的言論，是否也希望這樣做？認為市民權益可以用政治交換嗎？否則蔣萬安是否要出來譴責這樣低下的政治操作，迄今仍保持沉默，不禁要認為趙少康的言論是蔣萬安所默許的。

黃珊珊指出，重點在於誰來做這些操作，就要付出相關政治責任，質疑這是30年前的時代嗎？台北市中間選民這8年已拋棄藍綠，現在又回過頭來要求大家聽從黨意做交換，甚至大剌剌政治分贓、赤裸裸公開叫囂，若蔣萬安同意就告訴大家「你也是希望只要做政治交換、不需要努力、不需要有本事」。

針對柯文哲專訪時分析黃珊珊近期開始被民進黨攻擊，代表已領先民進黨台北市長參選人陳時中，且明顯會有棄保效應，是因大家怕陳時中當選，媒體詢問相關看法。

黃珊珊認為，柯文哲自有其意見和評價，但就北市選舉來說，藍綠兩黨都想要操作棄保、甚或操作民調，但自己團隊內部和相關媒體民調仍是坐二望一，希望選民能做自己的主人，而非含血含淚含恨去投票。

媒體追問，陳時中日前內湖勘災爆交通違規爭議，遭國民黨台北市議員徐巧芯發照爆料，台北市警察局內湖分局分局長王炳睿今年5月和內政部長徐國勇、英系大將洪耀福等人餐敘，如何看王炳睿和綠營似乎過從甚密？黃珊珊表示，這看起來就是綠營惡鬥並將資料提供給藍營操作，進而牽扯無辜的公務人員，認為王炳睿一定是受邀到場。

黃珊珊指出，去誣衊一個高階公務員、高階警官，這點非常不可取，若要搞政治鬥爭是各自的事，但不要去牽拖、也不要去傷害專業的公務人員，尤其是分局長。

對於國民黨新竹市長參選人林耕仁指控民眾黨參選人高虹安聘男友擔任立院公費助理，有詐領補助之嫌，且被名嘴爆料2人交往還被鴻海董事長郭台銘反對，媒體問是否替高虹安覺得委屈？黃珊珊說，「這又是一個從高中打到幼稚園了嗎」，若真有不法就去提告啊，否則這是很嚴重的指控，認為這種選擇操作真的很沒必要，且從以前打到現在，有哪一件事情是真的？

媒體問到如何看近來民調顯示，藍綠參選人在港湖區支持度都上升，但黃珊珊反而下降；且近來陳時中民調回升，是否意味藍綠選民歸隊或是受近來柯文哲發言影響；以及民調顯示辯論會預測表現看好度是黃珊珊居冠，有無可能翻轉局勢？

黃珊珊表示，民調就是參考，認為市民應看身邊人的投票意向，並說自己在港湖區不遺餘力經營24年，選舉期間各種意見都有，但相信北市這8年在港湖區的建設，大家都看在眼裡，自己對港湖區非常有信心。

她也說，辯論會就是作好準備，市民自然會看到每個參選人想帶給城市的未來，應不會因一個事件就翻轉，但覺得這是累積的，會衝刺最後關頭，爭取市民支持，但不需作秀或嘩眾取寵。

由於時代力量3名台北市議員參選人日前現身黃珊珊造勢場合，媒體詢問是否有「黃白合」可能？黃珊珊表示，歡迎所有朋友們一起加入跨黨派合作，認為這個城市、這個國家不需要更多對立，只要願意合作的朋友，都是戰友，若她未來入主台北市政府也是採取此原則，只要是有才德且願貢獻者，都有機會成為內閣成員。（編輯：李亨山）1111102